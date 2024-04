Energetikos agentūra: „Nord Pool“ biržoje fiksuota mažiausia elektros vidutinė dienos kaina

Elektros energijos vidutinė mėnesio kaina „Nord Pool“ biržoje balandžio pirmąją dekadą siekė 0,048 Eur/kWh be PVM, o tai 29 proc. mažiau už šių metų kovo mėnesio vidutinę kainą, kuri buvo 0,068 Eur/kWh be PVM. Balandžio 7 dieną fiksuota mažiausia šiais metais dienos kaina biržoje – 0,005 Eur/kWh be PVM, skelbia Lietuvos energetikos agentūra (LEA).