Elonas Muskas numarins „Tesla“? Ekspertas pasidalino negailestinga išvada

Pasak C. Tavareso, E. Muskas padarė klaidą, skirdamas per mažai laiko automobilių verslui. Jis tikina, kad „Tesla“ yra beviltiškai pervertinta, o ją neišvengiamai sutriuškins efektyvesnis Kinijos milžinas BYD. Maža to, buvęs vadovas prognozuoja, kad pats E. Muskas galiausiai tiesiog pasitrauks iš šios industrijos.
Daugiau naujienų iš automobilių pasaulio galite perskaityti „Automobilių naujienos“ rubrikoje.
Interviu Prancūzijos laikraščiui „Les Echos“ C. Tavaresas teigė, kad BYD jau dabar lenkia „Tesla“ tiek efektyvumu, tiek kaštų konkurencingumu. Jis prognozuoja, kad E. Muskas, matydamas prastėjančią situaciją, galiausiai pasirinks koncentruotis į kitus savo projektus.
„Negalime atmesti galimybės, kad tam tikru momentu jis nuspręs palikti automobilių pramonę ir susitelkti į humanoidus robotus, „SpaceX“ ar dirbtinį intelektą“, – pareiškė C. Tavaresas.
Šie aštrūs komentarai pasirodė itin jautriu metu – artėjant „Tesla“ akcininkų balsavimui dėl E. Musko atlygio paketo, kuris, įgyvendinus tam tikrus tikslus, galėtų siekti net trilijoną dolerių. C. Tavaresas atvirai abejoja, ar šie tikslai apskritai yra pasiekiami.
„Teslos“ akcijų rinkos vertės praradimas bus kolosalus, nes ši vertė yra tiesiog stratosferinė“, – teigia jis. – „Nesu tikras, ar „Tesla“ vis dar egzistuos po 10 metų. Tai inovatyvi grupė, tačiau juos nugalės BYD efektyvumas.“
Priminsime, kad C. Tavaresas iš „Stellantis“ buvo atleistas praėjusių metų pabaigoje dėl smukusių pardavimų ir pelno. Jo vadovavimo laikotarpis pasižymėjo agresyviu kaštų karpymu ir gamybos perkėlimu į pigesnes šalis, kas sukėlė didelį nepasitenkinimą tiek profesinėse sąjungose, tiek kai kurių šalių vyriausybėse.
Kol kas nei „Tesla“, nei pats E. Muskas į šiuos C. Tavareso pareiškimus nereagavo. Tačiau buvusio vieno didžiausių pasaulio automobilių koncernų vadovo žodžiai neabejotinai įneš dar daugiau sumaišties ir abejonių dėl „Tesla“ ateities perspektyvų.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!