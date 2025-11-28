 
Kalendorius
Lapkričio 28 d., penktadienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Užsienio verslas

ECB signalizuoja atvirumą palūkanų mažinimui 2026 m.

2025-11-28 10:03 / šaltinis: BNS
2025-11-28 10:03

Europos Centrinis Bankas (ECB) mano, kad bazinės palūkanos euro zonoje šiuo metu yra tinkamo lygio, rodo ketvirtadienį paskelbtas pinigų politikos svarstymo spalį protokolas, tačiau išlieka „visiškai atviras“ jų mažinimui kitąmet.

Euro ženklas prie ECB (nuotr. 123rf.com)

Europos Centrinis Bankas (ECB) mano, kad bazinės palūkanos euro zonoje šiuo metu yra tinkamo lygio, rodo ketvirtadienį paskelbtas pinigų politikos svarstymo spalį protokolas, tačiau išlieka „visiškai atviras“ jų mažinimui kitąmet.

REKLAMA
0

Spalio mėnesio sprendimas nekeisti 2 proc. dydžio pagrindinės indėlių palūkanų normos buvo vieningas, o Valdančiosios tarybos nariai „iš esmės sutiko“ su vyriausiojo ekonomisto Philipo Lane'o nuomone, kad infliacija tapo kontroliuojama.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Nuo pernai birželio iki šių metų birželio bazinės palūkanos euro zonoje buvo apkarpytos iš viso dviem procentiniais punktais, o per pastaruosius tris pinigų svarstymus jos nebuvo keičiamos, metų infliacijai nusileidus nuo 2022-aisiais pasiekto 10,6 proc. piko iki maždaug 2 proc., tai yra iki nustatyto tikslinio lygio.

REKLAMA
REKLAMA

Tačiau sulėtėjęs darbo užmokesčio augimas ir nuosaikus euro zonos ekonomikos atsigavimas, darantis neigiamą poveikį infliacijai, paskatino kai kuriuos stebėtojus tikėtis tolesnio bazinių palūkanų mažinimo 2026 metais.

REKLAMA

ECB paskelbtame pastarojo posėdžio protokole nurodoma, jog buvo aptarta būtinybė būti „visiškai atviriems“ dėl galimų palūkanų normų karpymų ateityje.

Artimiausio, gruodžio mėnesio ECB pinigų politikos svarstymo sprendimas bus skelbiamas gruodžio 18-ąją. Kartu bus paskelbtos atnaujintos euro zonos makroekonominės prognozės, pirmąkart į jas įtraukiant 2028 metus.

Šiuo metu rinkose tvyro nuomonė, jog bazinės palūkanos euro zonoje šiemet nebebus keičiamos.

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų