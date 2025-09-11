ECB pagerino euro zonos ekonomikos augimo šiemet prognozę, infliacijos prognozės nepakeitė

Euro zonos bendrojo vidaus produkto didėjimo 2025-aisiais prognozė kilstelėta nuo 0,9 proc. iki 1,2 proc., tuo tarpu vartotojų kainų indekso prieaugio – liko nepakeista – 2,1 procento. Prognozuoja 2,4 proc. bazinė metų infliacija, skaičiuojama be maisto produktų ir energijos išteklių kainų.
Eurosistemos ekspertų naujaisiais vertinimais, kitąmet ekonomikos augimas lėtės iki 1,0 proc., tačiau 2027 metais – spartės iki 1,3 procento.
Tikėtina bendra infliacija ateinančiais metais – 1,7 proc., bazinė – 1,9 proc., o 2027-aisiais – atitinkamai 1,9 proc. ir 1,8 procento.
