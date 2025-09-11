Kalendorius
TV3 naujienos > Verslas > Užsienio verslas

ECB pagerino euro zonos ekonomikos augimo šiemet prognozę, infliacijos prognozės nepakeitė

2025-09-11 16:15 / šaltinis: BNS
2025-09-11 16:15

Europos Centrinis Bankas (ECB) ketvirtadienį, nusprendęs bazinių palūkanų nekeisti, atnaujino euro zonos ekonomikos augimo ir infliacijos šiame 20-ies valstybių bloke prognozes.

Euro zonos bendrojo vidaus produkto didėjimo 2025-aisiais prognozė kilstelėta nuo 0,9 proc. iki 1,2 proc., tuo tarpu vartotojų kainų indekso prieaugio – liko nepakeista – 2,1 procento. Prognozuoja 2,4 proc. bazinė metų infliacija, skaičiuojama be maisto produktų ir energijos išteklių kainų.

Eurosistemos ekspertų naujaisiais vertinimais, kitąmet ekonomikos augimas lėtės iki 1,0 proc., tačiau 2027 metais – spartės iki 1,3 procento.

Tikėtina bendra infliacija ateinančiais metais – 1,7 proc., bazinė – 1,9 proc., o 2027-aisiais – atitinkamai 1,9 proc. ir 1,8 procento.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

