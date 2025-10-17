ECB vadovė: Europa „gerai pasirengusi“ ateities sukrėtimams

Infliacija euro zonos pastaraisiais mėnesiais svyruoja apie ECB nustatytu 2 proc. tikslu, todėl „mes esame gerai pasirengę, esame geroje padėtyje, kad galėtume susidoroti su būsimais sukrėtimais“, – sakė Ch. Lagarde Tarptautinio valiutos fondo (TVF) renginyje Vašingtone.
"Susidūrėme su esminiais rizikos veiksniais, kurių negalėjome numatyti“, – sakė ji, paminėdama, JAV muitų spaudimą ir tebevykstantį karą Ukrainoje.
„Žinoma, buvo netikrumo, bet galiausiai šie veiksnys nebuvo tokie blogi, kaip tikėjomės“, – pridūrė ji.
Daugelis analitikų prognozavo, kad JAV muitų padidinimas importui iš Europos sukels stiprų ekonominį sukrėtimą ir infliacijos protrūkį euro zonoje, tačiau šokas kol kas mažesnis nei baimintasi, o jį sušvelnino ir sustiprėjęs euras.
TVF anksčiau šią savaitėje paskelbtoje pasaulio ekonomikos apžvalgoje euro zonos ekonomikos augimo šiais metais prognozė pagerinta nuo 1,0 proc. iki 1,2 proc., tačiau kitąmet - pabloginta nuo 1,2 proc. iki 1,1 procento.