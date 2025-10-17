Kalendorius
TV3 naujienos > Verslas > Užsienio verslas

ECB vadovė: Europa „gerai pasirengusi“ ateities sukrėtimams

2025-10-17 09:47 / šaltinis: BNS
2025-10-17 09:47

Europa, patirianti spaudimą dėl JAV muitų ir karo Ukrainoje, yra pakankamai stipri atlaikyti kitą ekonominę audrą, ketvirtadienį pareiškė Europos Centrinio Banko (ECB) vadovė Christine Lagarde.

ECB (nuotr. SCANPIX)

Europa, patirianti spaudimą dėl JAV muitų ir karo Ukrainoje, yra pakankamai stipri atlaikyti kitą ekonominę audrą, ketvirtadienį pareiškė Europos Centrinio Banko (ECB) vadovė Christine Lagarde.

0

Infliacija euro zonos pastaraisiais mėnesiais svyruoja apie ECB nustatytu 2 proc. tikslu, todėl „mes esame gerai pasirengę, esame geroje padėtyje, kad galėtume susidoroti su būsimais sukrėtimais“, – sakė Ch. Lagarde Tarptautinio valiutos fondo (TVF) renginyje Vašingtone.

TAIP PAT SKAITYKITE:

"Susidūrėme su esminiais rizikos veiksniais, kurių negalėjome numatyti“, – sakė ji, paminėdama, JAV muitų spaudimą ir tebevykstantį karą Ukrainoje.

„Žinoma, buvo netikrumo, bet galiausiai šie veiksnys nebuvo tokie blogi, kaip tikėjomės“, – pridūrė ji.

Daugelis analitikų prognozavo, kad JAV muitų padidinimas importui iš Europos sukels stiprų ekonominį sukrėtimą ir infliacijos protrūkį euro zonoje, tačiau šokas kol kas mažesnis nei baimintasi, o jį sušvelnino ir sustiprėjęs euras.

TVF anksčiau šią savaitėje paskelbtoje pasaulio ekonomikos apžvalgoje euro zonos ekonomikos augimo šiais metais prognozė pagerinta nuo 1,0 proc. iki 1,2 proc., tačiau kitąmet - pabloginta nuo 1,2 proc. iki 1,1 procento.

