Draudimai ne tik „Huawei“: viena technologijų milžinė žengė drąsų žingsnį

„Google“ mobiliosios paslaugos reikalingos norint naudoti pagrindines „Google“ programas, įskaitant „Google Play“ parduotuvę. Tačiau Kinijoje kai kurie gamintojai neįdiegia „Google Mobile Services“ į savo išmaniuosius telefonus, nes yra daugybė alternatyvių parduotuvių, kuriose vartotojams prieinamos įvairiausios programos.

Vartotojai, norintys „Google“ programų ir paslaugų, gali patys juos įdiegti. Tačiau dabar MIUI vartotojai (su naujausiu MIUI 12.5) praneša, kad negali įdiegti „Google Mobile Services“.

Oficialiame pranešime „Xiaomi“ patvirtino, kad išmanieji telefonai, neturintys iš anksto įdiegtos „Google“ paslaugų platformos (Google service platform, GMS), nebegali įdiegti kompanijos paslaugų ir programų. Daugelis Kinijos įrenginių nepalaiko GMS, nes „Google“ paslaugos yra uždraustos šalyje. „Xiaomi“ neatskleidė modelių, kuriems įtakos turėjo šis politikos pakeitimas, sąrašo, tačiau „Redmi K30 Ultra“ ir „Redmi 10X 5G“ vartotojai patvirtino, kad nebegali įdiegti „Google“ programų.

Kaip žinia, pora Kinijos gamintojų pastaruoju metu susidūrė su JAV draudimais. Kadangi dauguma pažangių technologijų, skirtų galutiniams produktams kurti, yra amerikietiškos, draudimas iš JAV yra reikšmingas dalykas Kinijos gamintojams. „Huawei“ jau metus tvarkosi su JAV sankcijomis, tačiau visi žinojome, kad tik laiko klausimas, kada kitos Kinijos išmaniųjų telefonų kompanijos susidurs su ta pačia problema.

Atsižvelgdama į pastarąjį JAV subjektų sąrašo papildymą, „Xiaomi“ žengia drąsų žingsnį. „Xiaomi Group“ Honkongo vertybinių popierių biržoje paskelbė pranešimą, kuriame teigiama, kad ji bylinėjasi su JAV gynybos departamentu ir JAV iždo departamentu.

„Xiaomi“ bylinėjasi su šiais departamentais dėl įmonės pripažinimo „Kinijos karine kompanija“. Kinijos gamintojas teigia, kad esama procedūrinio nesąžiningumo ir faktinių klaidų. Siekdama apsaugoti pasaulinės bendrovės vartotojų, partnerių, darbuotojų ir akcininkų interesus, ji prašo teismo pripažinti sprendimą neteisėtu ir jį panaikinti.

Prieš tai JAV vyriausybė įtraukė 9 Kinijos kompanijas į juodąjį sąrašą dėl ryšių su Kinijos kariuomene. „Xiaomi“ yra viena iš šių devynių bendrovių. Pagal draudimo instrukcijas JAV investuotojai privalo parduoti savo „juoduosiuose sąrašuose“ esančių bendrovių akcijas iki šių metų lapkričio 11 dienos.

Akivaizdu, kad JAV turi priežasčių įtraukti šias įmones į juodąjį sąrašą. Jeigu JAV vyriausybė turi įrodymų apie įtarimus „Xiaomi“, jie nėra vieši. Būtų nesąžininga įtraukti įmonę į juodąjį sąrašą be realių neteisėtų veiksmų įrodymų, todėl tikėtina, kad JAV yra pasiruošusi įrodymus pateikti teismui.

Taigi, „Xiaomi“ dabar teks susidurti su panašiomis problemomis kaip „Huawei“, tačiau „Huawei“ padėtis yra daug griežtesnė nei „Xiaomi“.

„Xiaomi“ savo įrenginiuose vis dar gali naudoti amerikiečių technologijas. Kinijos gamintojas vis dar gali bendradarbiauti su Amerikos kompanijomis. Tai reiškia, kad ji vis tiek gali naudoti „Snapdragon“ lustus, taip pat „Google Mobile Services“. Tačiau „Xiaomi“ prietaisų naudojimas turės limitą JAV. Be to, amerikiečių investuotojai negali likti įmonėje. Jie turi per ateinančius 10 mėnesių atsisakyti įmonės akcijų.

„Huawei“ atveju, gamintojas negali naudoti amerikietiškų technologijų, ypač tų, kurios susijusios su 5G. Gamintojas taip pat negali bendradarbiauti su JAV įmonėmis.

Nors JAV turi naują administraciją, neatrodo, kad prekybos su Kinija klausimai būtų prioritetiniai. Taigi, norint išspręsti šias problemas tarp JAV ir Kinijos, gali prireikti šiek tiek laiko, o galbūt net ne vienerių metų.

