Dėl aukštesnių bilietų kainų augo „Ryanair“ pelnas

Oro bendrovė pernai buvo priversta mažinti kainas, kad užpildytų savo lėktuvus. Tačiau „Ryanair“ antrąjį praėjusių metų ketvirtį „visiškai kompensavo bilietų kainų sumažėjimą 7 proc.“, sakė įmonės vadovas Michaeli O'Leary‘is.
Pirmąjį finansinių metų ketvirtį „Ryanair“ pelnas buvo dar didesnis. 13 proc. padidinus bilietų kainas, pelnas augo 42 proc. iki 2,54 mlrd. Dar viena to priežastis buvo vėlesnės Velykų atostogos, kurios pernai nepateko į šį ketvirtį.
Įmonė tikisi, kad šiais metais kleivių skaičius augs labiau nei pradžioje prognozuota. Turėtų padėti tai, kad lėktuvų gamintoja „Boeing“ galės greičiau nei manyta pristatyti naujus orlaivius, pareiškė „Ryanair“. Pernai JAV gamintojos tiekimo problemos paveikė oro bendrovės veiką.
Airijos pigių skrydžių bendrovė praėjusiais mėnesiais darė spaudimą virtinės šalių vyriausybėms, kad būtų sumažinti mokesčiai ir rinkliavos už oro transportą. M. O'Leary‘is dabar sakė, kad įmonė, rengdama žiemos skrydžių tvarkaraštį, „pirmenybę teikė regionams ir oro uostams, kurie mažina skrydžio mokesčius ir skatina transporto augimą, pavyzdžiui, Švedijai, Slovakijai, Italijai, Albanijai ir Marokui“. Tuo tarpu naikinami skrydžiai „brangiose ir nekonkurencingose rinkose, tokiose kaip Vokietija, Austrija ir regioniniai skrydžiai Ispanijoje“.