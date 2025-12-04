Degalų kainos Lietuvoje: pirmą kartą sumažėjo per kelis mėnesius

Agentūros duomenimis, gruodžio 1-ąją benzinas šalies degalinėse vidutiniškai kainavo 1,42 euro, arba 0,7 proc. mažiau nei ankstesnę savaitę. Tuo metu litras dyzelino pigo 0,4 proc. ir kainavo 1,57 euro.
Skirtumas tarp dyzelino ir benzino kainų, kaip ir praėjusią savaitę, sudaro 15 centų. Degalinių tinkluose vidutinės benzino kainos svyravo nuo 1,38 iki 1,49 euro, dyzelino – nuo 1,49 iki 1,63 euro.
Pasak LEA, benzino vidutinės kainos praėjusią savaitę Lietuvoje, Latvijoje, Lenkijoje Vokietijoje sumažėjo 0,5–0,9 proc., o Estijoje kaina nepakito.
Lenkijoje litras benzino dabar kainuoja 1,40 euro ir yra 2 centais pigesnis nei Lietuvoje. Estijoje ir Latvijoje vidutinės benzino kainos dabar yra atitinkamai 1,55 euro ir 1,57 euro.
Dyzelinas aptariamu laikotarpiu visose lyginamose šalyse sumažėjo 0,4–1,4 proc., o Estijoje kaina nepakito.
Palyginti su Lenkija, pastaroje dyzelino vidutinė kaina dabar siekia 1,48 euro ir yra 9 centais mažesnė nei Lietuvoje. Tuo metu Estijoje ir Latvijoje kainos yra atitinkamai 1,47 euro ir 1,55 euro.
Lapkričio mėnesį benzino didmeninė kaina sumažėjo 1 centu, o dyzelinas pabrango 5 centais.