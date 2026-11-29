Ypač skaudžiai į šiuos mokestinius spąstus pakliūva vairuotojai, kurie iš užsienio aukcionų parsiveža apgadintus automobilius, juos suremontuoja ir parduoda nepraėjus trejiems metams nuo įsigijimo.
Net jeigu įvertinus visas išlaidas automobilis parduodamas nuostolingai, vairuotojams vis tiek gali tekti sumokėti atitinkamus mokesčius.
Pardavėte nuostolingai? Vis tiek teks mokėti mokesčius
Šią taisyklę geriausiai iliustruoja situacija, kai vairuotojas JAV aukcione įsigyja apgadintą europietišką automobilį, pavyzdžiui, vokišką sedaną, už 8 000 eurų.
Aukciono mokesčiai, tarpininkų paslaugos ir konteinerio gabenimas iki Klaipėdos uosto kainuoja dar 2 000 eurų, todėl bendra muitinė transporto priemonės vertė pasiekia 10 tūkst. eurų.
Kadangi automobilis buvo pagamintas Vokietijoje ir neatitinka JAV kilmės prekėms taikomos naujosios muitų lengvatos sąlygų, jam taikomas įprastas 10 proc. importo muitas. Už tai papildomai turėsite sumokėti dar 1 000 eurų.
Prie šios sumos prisideda 21 proc. siekiantis pridėtinės vertės mokestis (apie 2 300 eurų), automobilio remontas, kuris, tarkime, atsieina apie 4 000 eurų, ir kiti formalumai „Regitroje“ (apie 300 eurų.)
Taigi eksploatuoti paruoštas automobilis jums iš viso kainuoja apie 17,6 tūkst. eurų. Tačiau susiklosčius nenumatytoms aplinkybėms ar tiesiog panorus pakeisti automobilį, nepraėjus nė trejiems metams nuo jo įsigijimo nusprendžiate jį parduoti už 16 tūkst. eurų.
Atrodytų, kad pardavus automobilį nuostolingai papildomų mokesčių mokėti nereikės, tačiau Valstybinė mokesčių inspekcija apmokestinamąsias pajamas apskaičiuoja kitaip.
Apskaičiuojant gyventojų pajamų mokestį, iš automobilio pardavimo pajamų galima atimti dokumentais pagrįstą jo įsigijimo kainą ir teisės aktuose nustatytus privalomus mokėjimus, pavyzdžiui, importo muitą ir registracijos mokesčius. Tačiau automobilio remontui išleistų 4 000 eurų iš pardavimo pajamų atimti negalima.
Tai reiškia, kad VMI pripažįstama automobilio įsigijimo kaina ir privalomi mokėjimai sudarytų 11 610 eurų, o apmokestinamosios pajamos siektų 4 390 eurų. Taikant 15 proc. GPM tarifą, jums tektų sumokėti 658,50 euro mokestį, nors automobilį pardavėte maždaug 1 600 eurų pigiau, nei kainavo jo įsigijimas, atgabenimas ir remontas.
Lengvatos gali padėti sutaupyti
Panašus scenarijus susiklosto ir perkant JAV pagamintą, o ne tik šioje šalyje parduodamą automobilį, pavyzdžiui, „BMW X5“, „Ford Mustang“ ar „Toyota Camry“.
Tačiau tokių automobilių pirkėjai gali pasinaudoti nuo 2026 m. liepos 1 d. Europos Sąjungoje įsigaliojusia tvarka, pagal kurią JAV kilmės automobiliams taikomas 0 proc. importo muito tarifas.
Tarkime, JAV aukcione už 10 000 eurų įsigijote apgadintą JAV kilmės elektromobilį. Automobilio atgabenimas į Lietuvą kainuoja dar 2 000 eurų, pridėtinės vertės mokestis – 2 520 eurų, o elektromobilio registracija – dar 80 eurų.
Automobilio remontui papildomai išleidžiate 4 000 eurų, tad eksploatuoti paruoštas elektromobilis iš viso jums kainuoja 18 600 eurų.
Praėjus dvejiems metams nusprendžiate automobilį parduoti už 18 000 eurų. Nors patiriate 600 eurų nuostolį, ir šiuo atveju gali tekti mokėti gyventojų pajamų mokestį.
VMI, apskaičiuodama apmokestinamąsias pajamas, iš automobilio pardavimo kainos atima 12 600 eurų – automobilio įsigijimo kainą ir privalomus mokesčius. Taigi apmokestinamosios pajamos siekia 5 400 eurų, o jūsų mokesčių suma siekia 810 eurų.
Kurias išlaidas VMI pripažįsta, o kurias – atmeta?
VMI vadovas Martynas Endrijaitis paaiškina, kad mokestinės prievolės pirmiausia priklauso nuo to, ar transporto priemonė buvo naudojama asmeniniais tikslais, ar įsigyta vykdant prekybos veiklą.
Jeigu įsigytą automobilį naudosite ilgiau nei trejus metus, tuomet gyventojų pajamų mokesčio mokėti nereikės.
Visgi pardavus automobilį nepraėjus trejiems metams nuo jo įsigijimo (o ne registracijos) datos, sandorį privaloma deklaruoti.
M. Endrijaitis nurodo, kad iš gautų pardavimo pajamų galima atimti tik dokumentais pagrįstą automobilio įsigijimo kainą ir teisės aktuose nustatytus privalomus mokėjimus.
„Privalomi mokėjimai, nustatyti teisės aktuose – tai akcinei bendrovei „Regitra“ sumokėti automobilio registravimo mokesčiai, valstybės rinkliavos, muito, importo, pridėtinės vertės mokesčiai ir kiti pagrįsti dokumentais mokėjimai.
Dažniausiai mokėtojai nori pridėti kitas papildomas išlaidas, tai yra automobilio transportavimo, remonto, krovos ir kitas susijusias išlaidas, kurios nepriskiriamos privalomiems mokėjimams“, – teigia VMI vadovas.
Remonto spąstai Lietuvoje ir lizingo niuansai
Su šia apmokestinimo tvarka susiduria ne tik iš JAV automobilius atsivežantys, bet ir Lietuvoje ar kitose Europos šalyse juos perkantys vairuotojai.
Tarkime, už 12 000 eurų įsigijote naudotą dyzelinį automobilį, tačiau po kelių mėnesių sugedo jo variklis ar pavarų dėžė, todėl remontui teko išleisti dar 3 500 eurų.
Iš viso automobiliui išleidę 15 500 eurų, po pusmečio nusprendžiate jį parduoti už 14 000 eurų. Nors patiriate 1 500 eurų nuostolį, apskaičiuojant apmokestinamąsias pajamas remonto išlaidos neįskaičiuojamos.
Šiuo atveju automobilio pirkimo ir pardavimo kainų skirtumas siekia 2 000 eurų, todėl, taikant 15 proc. GPM tarifą, jums tenka sumokėti 300 eurų mokestį.
Kitokia situacija, jeigu už 10 000 eurų įsigytą automobilį po metų parduodate už 8 000 eurų. Turint automobilio įsigijimo kainą pagrindžiančius dokumentus, GPM mokėti nereikia, tačiau už automobilį gautas pajamas ir jo įsigijimo išlaidas vis tiek privalote nurodyti metinėje pajamų deklaracijoje.
Svarbų niuansą turėtų žinoti ir automobilį lizingu įsigiję vairuotojai. Tokiu atveju trejų metų terminas skaičiuojamas nuo automobilio perdavimo pirkėjui dienos, o ne nuo paskutinės lizingo įmokos sumokėjimo ar automobilio perregistravimo savo vardu.
Dingusios sutartys ir pardavimas įmonei gali kainuoti tūkstančius
Kur kas brangiau gali kainuoti prarasti automobilio įsigijimo dokumentai. Tarkime, už 8 000 eurų įsigytą automobilį parduodate už 10 000 eurų, tačiau negalite dokumentais pagrįsti jo įsigijimo kainos.
Tokiu atveju GPM apskaičiuojamas nuo visos už automobilį gautos sumos. Taikant 15 proc. tarifą, vietoj 300 eurų jums tektų sumokėti 1 500 eurų.
Papildomų netikėtumų gali kilti ir tuomet, kai nepraėjus trejiems metams nuo automobilio įsigijimo jį parduodate įmonei.
Tokiu atveju įmonė privalo išskaičiuoti ir į valstybės biudžetą sumokėti 15 proc. GPM nuo visos automobilio pardavimo kainos, neatsižvelgdama į tai, kiek už jį mokėjote anksčiau.
Pavyzdžiui, už 9 000 Eur pirktą automobilį pardavus įmonei už 10 000 Eur, pastaroji iš karto išskaičiuos 1 500 Eur mokestį, nors realus kainų skirtumas siekia tik 1 000 Eur, o mokestis turėtų būti 150 Eur. Susigrąžinti permoką galėsite gali tik pateikę metinę pajamų deklaraciją ir įsigijimo dokumentus.
Prekiaujantiems automobiliais galioja kitokia tvarka
Išvardyti ribojimai netaikomi tiems gyventojams, kurie yra įregistravę individualią automobilių prekybos veiklą. Pasak M. Endrijaičio, pasirinkus faktinių išlaidų atskaitymo būdą, leidžiamiems atskaitymams galima priskirti visas juridinę galią turinčiais dokumentais pagrįstas perparduoti skirtų automobilių įsigijimo, atsivežimo, detalių bei remonto darbų išlaidas.
Nors vienkartinis automobilio pardavimas nėra laikomas individualia veikla, tačiau jeigu gyventojas sistemingai perka, remontuoja ir parduoda automobilius siekdamas užsidirbti, VMI, įvertinusi tokios veiklos tęstinumą ir savarankiškumą, gali ją pripažinti individualia veikla, net jeigu gyventojas jos nėra įregistravęs.
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