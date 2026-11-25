Vis dėlto, automobilį apžiūrėję nepriklausomo autoserviso atstovai pateikė išvadas, kad rasti „trūkumai“ yra nesuderinami su saugiu vairavimu. Bendrovei nepavyko susitarti su pardavėju gražiuoju, todėl teko kreiptis į teismą.
Šią bylą išnagrinėjo Vilniaus miesto apylinkės teismas. Ieškovai kreipėsi dėl transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutarties nutraukimo, restitucijos taikymo bei nuostolių atlyginimo ir palūkanų priteisimo.
Pavojinga dalyvauti eisme
Bendrovė kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui Mariui dėl transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutarties nutraukimo, restitucijos taikymo, nuostolių atlyginimo ir palūkanų priteisimo.
Buvo prašoma nutraukti šalių 2020 m. birželio 8 d. sudarytą transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutartį, taikyti restituciją – priteisti iš atsakovo ieškovei 3,1 tūkst. eurų sumokėtos automobilio kainos.
Taip pat buvo prašoma priteisti iš atsakovo 209 eurus patirtų automobilio draudimo ir patikros išlaidų, 5 proc. procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.
Nurodyta, kad automobilis „Nissan Terrano“ buvo pirktas už 3,1 tūkst. euro. Nusipirkusi transporto priemonę, bendrovė jos neeksploatavo, o nusprendė nuvykti į autoservisą ir paruošti automobilį naudojimui.
Po daugiau kaip savaitės, apžiūros metu paaiškėjo, kad ieškovės įsigyta transporto priemonė turi esminį gedimą, kurio nepašalinus automobilį eksploatuoti nesaugu. Pateiktame defektiniame akte nurodyti 4 esminiai transporto priemonei nustatyti defektai.
Nustatytas trūkęs pagrindinis automobilio rėmas. Buvo pakeista (perdaryta) visa automobilio važiuoklės sistema, dėl ko ji neatitinka originalios gamintojo važiuoklės komplektacijos ir kelia pavojų saugumui.
Nustatyta, kad neefektyviai veikia stabdžių sistema ir iš variklio skverbiasi tepalai. Ieškovės teigimu, dėl automobilio rėmo trūkumų: įtrūkimų, netinkamo remonto (užtaisymas netinkamomis medžiagomis, t. y. statybinėmis), automobilis yra netinkamas ir nesaugus naudoti eisme.
Anot jų, šio trūkumo negalima laikyti įprastu, nulemtu natūralaus transporto priemonės nusidėvėjimo. Ieškovės atstovai transporto priemonės pirkimo metu negalėjo matyti tokio trūkumo, kaip trūkęs automobilio pagrindinis rėmas, o juolab suprasti, kad šis trūkumas yra esminis ir dėl jo automobilio eksploatuoti eisme yra negalima.
Bendrovės teigimu, atsakovo pirkimo-pardavimo sutarties pažeidimas yra esminis, nes ieškovė negavo to, ko tikėjosi, o atsakovas neinformavo ieškovės apie parduodamo automobilio paslėptus defektus. Atsakovui iš esmės pažeidus sutartį, ieškovė įgijo teisę ją nutraukti.
Su ieškiniu nesutiko
Pardavėjas savo ruožtu prašė ieškinį atmesti. Jis nurodė, kad ieškovė įsigijo iš jo 22 metų senumo automobilį, kurio rida automobilio pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo metu buvo apie 300 tūkst. km.
Sutarties sudarymo metu atsakovas nurodė, jog dėl automobilio amžiaus jo dalys bei elementai yra natūraliai nusidėvėję, galimi tam tikri jų gedimai, o automobilis turi tam tikrų trūkumų, kurie yra natūralaus dėvėjimosi proceso išdava.
Anot Mariaus, pirkėjui šie faktai buvo žinomi, jie aptarti ir išvardinti automobilio pirkimo-pardavimo sutartyje. „Ieškovės atstovai turėjo suvokti, kad įsigyja 22 metų automobilį, kuriam negali būti taikomi reikalavimai kaip naujam daiktui. Įsigydama automobilį iš manęs bendrovė elgėsi itin neapdairiai ir neatsakingai“, – tikino atsakovas.
Atsakovas taip pat nurodė, kad nei iki automobilio pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo, nei jos sudarymo metu nebuvo fiksuotas automobilio pagrindinio rėmo trūkimas, šis trūkumas neegzistavo ir atsakovui apie jį nebuvo žinoma.
Marius teisme pabrėžė, kad reikalavimas atlyginti nuostolius yra nepagrįstas, nes jis nenuslėpė nuo ieškovės jokių automobilio trūkumų. „Neprivalau prieš parduodamas automobilį autoservise atlikti jo patikrą, tai yra pirkėjo teisė, kuria jis pasinaudojo jau po automobilio pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo ir turėjo tai atlikti savo lėšomis“, – pabrėžė kaltinamas vyras.
Privalės grąžinti pinigus
Vis dėlto, teismas nusprendė nutraukti 2020 m. birželio 8 d. sudarytą transporto priemonės pirkimo–pardavimo sutartį.
Iš automobilio pardavėjo bendrovei priteista prašyta 3,1 tūkst. eurų suma. Tuo metu automobilis „Nissan Terrano“ bus grąžintas jo savininkui.
Lyg to būtų maža, nesąžiningu pripažintas pardavėjas dar turės suploti net 2 638 eurus bylinėjimosi išlaidoms atlyginti.
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