TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Centrinio pašto rūmai Kaune bus restauruojami: darbai kainuos beveik 10 mln. eurų

2025-11-27 12:08 / šaltinis: ELTA
2025-11-27 12:08

Kultūros infrastruktūros centras (KIC) ketvirtadienį pasirašė beveik 10 mln. eurų vertės sutartį su bendrove „Ekstra statyba" dėl pirmojo Kauno centrinio pašto rūmų tvarkybos ir statybos darbų etapo.

Kauno miestas (nuotr. SCANPIX)

Kultūros infrastruktūros centras (KIC) ketvirtadienį pasirašė beveik 10 mln. eurų vertės sutartį su bendrove „Ekstra statyba“ dėl pirmojo Kauno centrinio pašto rūmų tvarkybos ir statybos darbų etapo.

0

Pasirašius sutartį, darbai turėtų prasidėti  kitų metų pradžioje ir trukti iki 2027 m. vasaros.

„Džiaugiamės, kad Kauno centrinio pašto pastate pagaliau bus pradėti taip laukti tvarkybos darbai, kad pastatas bus tvarkomas ir pritaikomas naujai paskirčiai. Neabejojame – atsinaujinęs istorinis pastatas ir toliau puoš Laisvės alėją, bus populiari kauniečių iš miesto svečių lankytina vietą“, – pranešime sakė KIC direktorius Šarūnas Šoblinskas. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pirmojo etapo darbų metu suplanuota atnaujinti nusidėvėjusias pastato inžinerines sistemas, kiemo infrastruktūrą, iš esmės restauruoti pačius istorinius rūmus.

Baigus Kauno centrinio pašto rūmų darbus, juose įsikurs  Nacionalinis architektūros institutas. Planuojama, kad veiklą jis pradės 2027-ųjų pabaigoje, o darbam užtrukus – 2028 m. pradžioje.

ELTA (ELTA)

