Buto nuoma Vilniuje: vos 10 kvadratų, bet viskas telpa ir ne kampinis – štai kiek prašo

Bent jau toks įspūdis gali susidaryti pamačius skelbimą vienoje soscialinio tinklo grupėje.

Pasirodo, „šviesus ir šiltas“ (be to, ne kampinis) butas yra vos 10 kv. metrų ploto.

„Butas po kapitalinio remonto, būsite pirmieji gyventojai. Yra visi reikalingi baldai, bei buitinė technika (šaldytuvas, skalbimo mašina, arbatinukas, kaitlentė, mikrobangė)“ – skelbime vardijami privalumai.

Be to jo gyventojai turės puikų susisiekimą su aplinkiniais rajonais tiek nuosavu, tiek viešuoju transportu, šalia yra parduotuves, sporto klubas ir kitos įstaigos.

Sprendžiant iš publikuojamų nuotraukų, butukas yra labai mažas, bet jame telpa viskas – tualetas, dušas, virtuvė, miegamasis ir svetainė.

Be to, ramūs ir draugiškai kaimynas, o nuoma – vos 269 eurai per mėnesį.