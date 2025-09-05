Kalendorius
Rugsėjo 5 d., penktadienis
Vilnius +27°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Bendrovei „Paysera LT“ – 400 tūkst. eurų bauda

2025-09-05 13:12 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-05 13:12

Bendrovei „Paysera LT“ buvo skirta bauda už kitos įmonės „Finansinės paslaugos „Contis“ įsigijimą negavus leidimo ir atskaitomybės reikalavimų pažeidimus, praneša Lietuvos bankas.

„Paysera“ atmeta kaltinimus nelegalia veikla Alžyre: „Spektaklis vidaus auditorijai“

Bendrovei „Paysera LT“ buvo skirta bauda už kitos įmonės „Finansinės paslaugos „Contis“ įsigijimą negavus leidimo ir atskaitomybės reikalavimų pažeidimus, praneša Lietuvos bankas.

REKLAMA
2

Konstatuota, kad „Paysera LT“ ignoruodama teisės aktų reikalavimus, įsigijo 100 proc. „Finansinės paslaugos „Contis“ akcijų nepasibaigus teisės aktuose nustatytam įsigijimo vertinimo terminui ir negavusi Lietuvos banko sprendimo neprieštarauti siūlomam įsigijimui. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šių metų balandžio pabaigoje Lietuvos bankas minėtam sandoriui prieštaravo, kadangi „Paysera LT“ po kelių pakartotinių prašymų nepateikė išsamios informacijos, reikalingos įvertinti siūlomų įsigijėjų nepriekaištingą reputaciją ir finansinį patikimumą, sandorio keliamą pinigų plovimo ir teroristų finansavimo riziką, įstaigai po įsigijimo ketinančius vadovauti asmenis, bei informacijos, ar įsigyjama įstaiga gebės nuolat laikytis riziką ribojančių reikalavimų.

REKLAMA
REKLAMA

„Paysera LT“ yra pateikusi pakartotinį prašymą, jis yra vertinamas.

Kadangi Lietuvos bankas nėra suteikęs minėto leidimo, „Paysera LT“ negali naudotis įsigytų „Finansinės paslaugos „Contis“ akcijų balsavimo teisėmis. 

REKLAMA

Be to, „Paysera LT“ per teisės aktuose nustatytus terminus nepatvirtino metinių finansinių ataskaitų rinkinio, nepriėmė sprendimo dėl pelno (nuostolių) paskirstymo ir nepateikė Lietuvos bankui metinių finansinių ataskaitų rinkinio su auditoriaus išvada. Įstaiga taip pat nepateikė kitų finansinių ir veiklos ataskaitų.

Už šiuos pažeidimus, atsižvelgęs į jų pobūdį, mastą, „Paysera LT“ 2024 m. pajamas ir kitus aspektus, Lietuvos bankas skyrė įstaigai 400 tūkst. Eur baudą. Be to, jis įpareigojo įstaigą iki š. m. rugsėjo 30 d. pašalinti atskaitomybės reikalavimų pažeidimus ir imtis priemonių, kad jie nesikartotų ateityje.

Naujienų portalui tv3.lt kol kas nepavyko gauti bendrovės komentaro dėl jai skirtos baudos.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų