TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Lietuvos banko valdybos pirmininko pavaduotoja siūloma Vaida Markevičienė

2025-09-04 11:31 / šaltinis: BNS
2025-09-04 11:31

Lietuvos banko (LB) valdybos pirmininko pavaduotoja siūloma buvusi finansų viceministrė Vaida Markevičienė.

Lietuvos bankas (Paulius Peleckis/Fotobankas)

0

LB valdybos pirmininkas Gediminas Šimkus pateikė jos kandidatūrą prezidentui Gitanui Nausėdai, pranešė LB.  

2020–2024 metais Finansų ministerijoje ji buvo atsakinga už Europos Sąjungos investicijas, tarptautinę finansinę paramą ir finansų rinkų politiką, anksčiau dirbo prezidento patarėja ekonomikos ir inovacijų klausimais, vadovavo LB Bankų pertvarkymo skyriui, dirbo tarptautinėse institucijose.

V. Markevičienės sutuoktinis, LB Ekonomikos departamento direktorius Jokūbas Markevičius baigs tarnybą centriniame banke rugsėjo 26 dieną. 

