  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Įspėja gyventojus: pamatę tokius banknotus, neapsigaukite

2025-08-22 16:45 / šaltinis: BNS ir tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: BNS ir tv3.lt aut.
2025-08-22 16:45

Lietuvos banke (LB) pernai buvo ištirti ir iš apyvartos išimti 1564 vienetai padirbtų eurų, o jų vertė siekė 82,8 tūkst. eurų.

Pinigai (Žygimantas Gedvila/ BNS nuotr.)

Iš apyvartos išimta 1112 padirbtų banknotų ir 452 monetų pernai – atitinkamai 27 proc. ir 9 proc. daugiau nei 2023 metais, kiek anksčiau šiais metais skelbė LB.

0

Iš apyvartos išimta 1112 padirbtų banknotų ir 452 monetų pernai – atitinkamai 27 proc. ir 9 proc. daugiau nei 2023 metais, kiek anksčiau šiais metais skelbė LB. 

„Pernai, palyginti su 2023 metais, netikrų pinigų skaičius apyvartoje padidėjo, tačiau jų kiekis, įvertinus apyvartoje cirkuliuojančius grynuosius pinigus, yra nereikšmingas“, – pranešime anksčiau sakė Lietuvos banko grynųjų pinigų ekspertė Ieva Vanskevičė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Filmų pinigus neretai naudoja sukčiai“

Pasak LB, netikrų pinigų apyvartoje apimtį didino išaugęs vadinamųjų filmų pinigų – dvipusių kopijų be imituotų apsaugos priemonių, dažniausiai pažymėtų specifiniais užrašais, pavyzdžiui „movie money“, „copy“, „prop copy“ – skaičius.

Jie kartu su prastos kokybės padirbtais banknotais sudarė 60 proc. visų netikrų banknotų (2023 metais – 37 proc.).

„Filmų pinigus neretai naudoja sukčiai, o Lietuvos banko ekspertai filmų pinigus traktuoja kaip padirbtus pinigus ir apie juos praneša policijai“, – rašė LB.

Pernai, kaip ir ankstesniais metais, daugiausiai rasta padirbtų 20 ir 50 eurų nominalo banknotų – jie sudarė atitinkamai 43 proc. ir 28 proc. visų padirbinių. Tarp padirbtų monetų dominavo 2 eurai – jos sudarė 90 proc. visų padirbtų monetų. 

Europos Centrinio Banko duomenimis, 2024 metais euro zonoje iš apyvartos išimta 554 tūkst. padirbtų banknotų. 

Gyventojai raginami neapsigauti ir padirbtų pinigų neimti, taip pat raginama prisiminti pagrindines eurų banknotų apsaugos priemones.

