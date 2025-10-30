Kalendorius
Spalio 30 d., ketvirtadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
5
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

„Barbora“ stabdo veiklą šiuose Lietuvos miestuose: įvardijo priežastį

2025-10-30 07:29 / šaltinis: ELTA
2025-10-30 07:29

Maisto ir kitų prekių pristatymo į namus paslaugą teikianti bendrovė „Barbora“ stabdo veiklą mažesniuose Baltijos šalių regionuose, rašo portalas „Verslo žinios“.

„Barbora“ (nuotr. Fotodiena/Justino Auškelio)

Maisto ir kitų prekių pristatymo į namus paslaugą teikianti bendrovė „Barbora“ stabdo veiklą mažesniuose Baltijos šalių regionuose, rašo portalas „Verslo žinios“.

REKLAMA
5

Portalo žiniomis, nuo lapkričio 1-osios „Barbora“ nebetęs veiklos Panevėžyje ir Šiauliuose.

Įmonės vadovo Povilo Šulio teigimu, sprendimas nutrauki veiklą šiuose Lietuvos regionuose  buvo priimtas atsižvelgus į netenkinančius rezultatus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Tad priėmėme nelengvą sprendimą veiklą šiuose miestuose stabdyti. Tolesnio geografijos mažėjimo neplanuojame, o visą savo dėmesį skiriame veiklai Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Marijampolėje bei Alytuje ir gyvenvietėse aplink juos“, – „Verslo žinioms sakė P. Šulys.

REKLAMA
REKLAMA

Tiesa, įmonė veiklą taip pat nutraukia Estijos Ida Viruma apskrityje bei Latvijoje – Daugpilyje ir Liepojoje.

ELTA primena, kad  „Maxima grupės“ valdomai įmonei „Radas“ priklausanti „Barbora Polska“ pernai pavasarį sustabdė maisto ir kitų prekių pristatymo paslaugą į namus Lenkijoje. Paslauga buvo teikiama Trimiestyje, Varšuvoje, Katovicuose bei Lodzėje.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
BARBORA (nuotr. Elta)
„Barbora“ stabdo veiklą 2 Lietuvos miestuose (7)
„Akropolis“ (nuotr. pranešimo spaudai)
Lietuvoje nemokamai dalins 1 maisto produktą: atskleidė, kur ir kada (5)

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų