  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
„Barbora“ stabdo veiklą 2 Lietuvos miestuose

2025-10-28 16:42
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: Naujienų portalas JP
2025-10-28 16:42

Internetinė maisto ir kasdienių prekių parduotuvė „Barbora“ praneša, kad nuo lapkričio 1 dienos stabdo veiklą Panevėžyje ir Šiauliuose.

BARBORA (nuotr. Elta)

3

Šis sprendimas priimtas įvertinus regioninės veiklos rezultatus ir siekiant sutelkti išteklius į tolesnį paslaugų tobulinimą bei plėtrą didžiuosiuose šalies miestuose.

„Mūsų tikslas – užtikrinti geriausią pirkėjų patirtį ir tvarų įmonės augimą. Įvertinę veiklos efektyvumą, priėmėme sprendimą stabdyti veiklą Panevėžyje ir Šiauliuose. Nuoširdžiai dėkojame visiems klientams už pasitikėjimą ir lojalumą“, – sako rinkodaros ir komunikacijos vadovė Indrė Vaiginė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pirkėjai šiuose miestuose galės naudotis „Barbora“ paslaugomis iki spalio 31 dienos 21 valandos. Visi iki šios datos pateikti užsakymai bus pristatyti kaip įprasta.

„Barbora“ ir toliau tęs veiklą Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Marijampolėje bei Alytuje.

 

 

indeliai.lt

