Didžiausias Baltijos šalyse lauko ekranų tinklas OWEXX: lauko ekranai Šiauliuose

OWEXX lauko ekranai Šiauliuose: matomumas, kokybė, tvarūs sprendimai
Daugiau nei 100 tūkst. nuolatinių gyventojų, svečių iš kitų Lietuvos miestų ir užsienio lankomos vietos, vienas svarbiausių šiaurės Lietuvos ekonominių ir kultūrinių centrų – modernūs lauko ekranai yra augančio, gyvo, dinamiško Šiaulių miesto urbanistinio peizažo dalis. OWEXX lauko ekranai Šiauliuose įrengti strategiškai pasirinktose, didelių transporto srautų vietose, užtikrinant maksimalų reklamos matomumą ir pasiekiamumą.
Vienas iš OWEXX siūlomų lauko ekranų įrengtas pačiame Šiaulių miesto centre – tai ekranas „Centras / Rūta“, esantis Tilžės ir Vytauto gatvių sankirtoje, šalia „Rūtos“ šokolado muziejaus. Lauko ekranas miesto centre – geriausia galimybė patraukti miesto gyventojų ir svečių dėmesį. LED ekrano pozicija lemia, kad matomumas užtikrinamas vykstantiems tiek Tilžės, tiek Vytauto gatvėmis. Visai netoliese – prekybos ir laisvalaikio centras „Saulės miestas“, miesto centre įsikūrios kavinės, restoranai ir viešbučiai bei, žinoma, žymusis Šiaulių bulvaras.
Dideli pėsčiųjų ir transporto priemonių srautai miesto centre užtikrina nuolatinį reklamos matomumą, o modernus LED ekranas perteikia dinamišką, vizualiai patrauklų ir dėmesį atkreipiantį turinį.
Kitas OWEXX lauko ekranas Šiauliuose „Didžiausia sankryža“, kaip ir nurodo jo pavadinimas, įrengtas vienoje pagrindinių miesto sankryžų, kurioje susikerta Dubijos ir Žemaitės gatvės. Lauko ekranas puikiai matomas keliaujantiems link miesto centro, o nuolatinius transporto priemonių srautus užtikrina ir aplink esantys objektai: parduotuvė „Maxima“, degalinės „Circle K“ ir „Neste“, o taip pat – viešbučiai, autoplovykla, parduotuvės bei gyvenamųjų namų kvartalai. Strategiškai atrinkta lauko ekrano lokacija lemia, kad pro lauko ekraną per savaitę vidutiniškai pravažiuoja daugiau nei 450 tūkst. kontaktų.
Lauko ekranas išsiskiria ne tik savo matomumu ir auditorijos pasiekiamumu – jis įrengtas su saulės kolektoriais ir vartoja saulės generuojamą elektros energiją, sukurdamas sąlygas tvaresnėms reklamos transliacijoms. OWEXX lauko ekranų tinklas vienintelis Lietuvoje siūlo šiuos ekologiškus lauko ekranus – ir vienas iš jų įrengtas Šiauliuose, didelio intensyvumo sankryžoje.
Reklama lauko ekranuose Šiauliuose – optimali reklamos priemonė šiauliečių ir miesto svečių dėmesiui atkreipti bei įsimintinai, atpažįstamumą kuriančiai reklamos žinutei transliuoti.
OWEXX lauko ekranų tinklas – lauko ekranai Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje
Didžiausias Baltijos šalyse lauko ekranų tinklas OWEXX siūlo lauko ekranus Lietuvos, Latvijos ir Estijos miestuose, didelio užimtumo zonose. Reklama, transliuojama lauko ekranuose, matoma šimtatūkstantinėms auditorijoms, o kampanijos gali būti įgyvendinamos tiek miesto, tiek šalies, tiek tarptautiniu mastu.
Būtent didelis matomumas ir įvairios auditorijos pasiekiamumas yra vienas pagrindinių reklamos lauko ekranuose privalumų. Didelį vaidmenį čia vaidina ir pati lauko ekranų specifika – žinutė, matoma dideliame ekrane, atkreipia dėmesį, yra geriau matoma ir įsimenama. Aukšta lauko ekranų kokybė ir modernus dizainas lemia patrauklų reklamos vizualą, negana to, padeda išvengti vadinamojo „reklamos aklumo“ (angl. ad blindess).
„Kantar Media Reactions 2025“ duomenimis, skaitmeninė reklama už namų ribų (angl. digital out of home ads) patenka į rinkodaros specialistų ir vartotojų sudarytus geriausiai vertinamų reklamos priemonių penketukus.
Didžiuosiuose Lietuvos miestuose plėtrą vykdantis OWEXX lauko ekranų tinklas siūlo aukščiausios kokybės lauko ekranus, o pirmiesiems reklamą užsisakiusiems planuojamuose įrengti, naujuose lauko ekranuose – specialias sąlygas ir išskirtinius pasiūlymus. Tai galimybė transliuoti ryškią, kokybišką ir dėmesį atkreipiančią reklamą naujoje ir modernioje reklamos medijoje.
OWEXX lauko ekranų tinklas Šiauliuose
