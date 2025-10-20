Nenustebkite ant šių maisto pakuočių radę skirtingas spalvas: „Maxima“ paaiškino, ką jos reiškia

„Šiuo metu esame atnaujinę jau daugiau nei pusę „Meistro kokybės“ gaminių pakuočių. Tikimės, kad nauja spalvų sistema padės vos vienu žvilgsniu „Maximos“ pirkėjams suprasti, kokia patiekalo rūšis yra pakuotėje – ar tai jautienos kepsnys, ar lašišos filė, ar daržovių troškinys. Šis sprendimas ypač patogus ieškantiems konkretaus patiekalo tipo, skubantiems ar besirenkantiems prekę pagal specifinius mitybos įpročius“, – sako Snieguolė Valiaugaitė, „Maximos“ Komunikacijos ir korporatyvinių ryšių departamento direktorė.
Nauja spalvinė „Meistro kokybės“ gaminių sistema
„Maximos“ atstovė pasakoja, kad skirtingoms „Meistro kokybės“ asortimento kategorijoms priskirtos kontrastingos, skirtingų spalvų paletės, skirtos lengviau atpažinti gaminiuose naudojamus ingredientus.
„Pavyzdžiui, „Meistro kokybės“ konditerijos gaminiai turi vienokią spalvų gamą: šokoladiniai žymimi tamsiai ruda, uogų – vyšnine, karameliniai – ryškiai oranžine spalva ir panašiai. Tuo tarpu kulinarijos gaminiai, pavyzdžiui, mėsos patiekalai žymimi tamsiai vyšnine spalva, o paukštienos – sodria geltona.
Žuviai bei jūros gėrybėms priskirta mėlyna, daržovėms – žalia spalva. Atskirą spalvų paletę turi ir miltiniai, varškės patiekalai, taip pat užkandžiai ir pasaulio virtuvių įkvėpti „Meistro kokybės“ valgiai“, – sako S. Valiaugaitė.
Ne tik naujos, bet ir draugiškesnės gamtai gaminių pakuotės
„Maximos“ atstovė taip pat informuoja, kad mažinant aplinkos taršą, dar pernai prekybos tinklas optimizavo „Meistro kokybės“ pakuočių asortimentą, o šiais metais pakeitė visas kombinuotas pakuotes.
Atnaujintos šio vieno seniausių „Maximos“ privataus prekių ženklo gaminių pakuotės yra pagamintos iš vienalyčių medžiagų – polipropileno (PP) arba polietilentereftalato (PET), o jas dengiančios įmautės ir lipdukai – popieriniai (PAP), todėl lengviau išrūšiuojami ir perdirbami.
„Maximos“ Tvarumo skyriaus vadovė Asta Šidlauskaitė pažymi, kad pakuočių pakeitimas prekybos tinklui padės kasmet sumažinti atliekų kiekį beveik 10 tonų.
„Naujosios vienalytės plastikinės pakuotės ne tik paprasčiau atpažįstamos ir lengviau išrūšiuojamos, bet ir dažniausiai perdirbamos vietinėje infrastruktūroje, iš jų gaunant kokybiškas antrines žaliavas, tinkamas kitų gaminių ar naujų pakuočių gamybai. To negalima pasakyti apie kombinuotas pakuotes, kurios dėl savo popierinio paviršiaus atrodo draugiškesnės gamtai, nors išties dėl viduje esančio plastiko sluoksnio yra sunkiau perdirbamos“, – teigia A. Šidlauskaitė.
Populiariausia kategorija – kulinarija
Remiantis naujausiais „Maximos“ duomenimis, populiariausia „Meistro kokybės“ produktų kategorija išlieka kulinarijos gaminiai, o perkamiausiųjų sąrašo viršūnėje – žarijose kepti broilerio ketvirčiai.
„Matome, kad pirkėjai ypač vertina šviežumą ir jaukų, namų virtuvės skonį. „Meistro kokybės“ gaminiai patrauklūs tuo, kad leidžia greitai pasiruošti skanų pietų ar vakarienės stalą be ilgo gaminimo, tačiau neprarandant kokybės – viskas ruošiama griežtai kontroliuojamuose mūsų centralizuotuose gamybos cechuose. „Meistro kokybės“ patiekalų skonis ir kokybė prilygsta patirčiai restorane, o kaina džiugina taip, tarsi būtų gaminta namuose“, – pažymi S. Valiaugaitė.
Daugiau nei 40 naujų gaminių
Rudenį „Maximos“ kulinarijos meistrai pristatė atnaujintą šviežių gaminių asortimentą – jį papildė daugiau nei 40 naujų patiekalų. Šiuo metu „Maximos“ privataus prekių ženklo „Meistro kokybė“ liniją iš viso sudaro apie 600 skirtingų gaminių.
„Nors nuolat ieškome naujų skonių ir kulinarinių sprendimų, pirkėjai išlieka ištikimi patikrintoms vertybėms – šviežioms mišrainėms, cepelinams, žuvies patiekalams, naminiams kotletams ir desertams“, – sako S. Valiaugaitė.
Daugiau nei pusę „Meistro kokybės“ asortimento sudaro iš karto valgyti paruošti patiekalai, o likusią dalį – ką tik iškepti duonos ir konditerijos gaminiai, pasaulio virtuvių įkvėpti receptai.
Straipsnį parengė: „UAB Maxima LT“.