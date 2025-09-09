Kalendorius
Rugsėjo 9 d., antradienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

„Barboros“ nuosavas kapitalas padidintas dar 1,5 mln. eurų

2025-09-09 07:29 / šaltinis: BNS
2025-09-09 07:29

Didžiausiai mažmeninės prekybos grupės Baltijos šalyse „Maxima grupė“ valdomos maisto pristatymo į namus įmonės „Barbora“ nuosavą kapitalą padidino dar 1,5 mln. eurų piniginiu įnašu.

„Barbora“ darbuotojai

Didžiausiai mažmeninės prekybos grupės Baltijos šalyse „Maxima grupė“ valdomos maisto pristatymo į namus įmonės „Barbora“ nuosavą kapitalą padidino dar 1,5 mln. eurų piniginiu įnašu.

REKLAMA
0

Tai jau trečias „Barboros“ kapitalo didinimas šiais metais – vasarį akcininkė jį padidino 1 mln. eurų piniginiu įnašu, birželį – 2 mln. eurų, rodo Registrų centro duomenys. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Maxima grupės“ komunikacijos vadovas Lukas Radžiūnas BNS teigė, kad kapitalo didinimas skirtas įmonės veiklos tęstinumui užtikrinti ir nėra susijęs su papildomomis investicijomis į veiklos plėtrą.

REKLAMA
REKLAMA

Įmonė Registrų centrui pranešė, kad kapitalas padidintas išleidžiant 150 tūkst. naujų 29 centų nominalios vertės akcijų, vienos akcijos emisijos kaina – 10 eurų, o bendra vertė – 1,5 mln. eurų. Įstatinis kapitalas didinamas 43,5 tūkst. eurų iki 1,096 mln. eurų.

REKLAMA

Tokį sprendimą rugpjūčio 29-ąją priėmė vienintelė įmonės akcininkė bendrovė „Radas“, pranešė įmonė Registrų centrui. 

Praėjusių metų pabaigoje „Barboros“ nuosavas kapitalas siekė 4,576 mln. eurų.

2024 metais „Barboros“ pajamos siekė 18,23 mln. eurų – 11,6 proc. mažiau nei 2023 metais, įmonė patyrė 6,79 mln. eurų nuostolio – 34 proc. daugiau.

„Maxima grupė“ priklauso verslininko Nerijaus Numos valdomai „Vilniaus prekybai“.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų