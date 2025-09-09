„Barboros“ nuosavas kapitalas padidintas dar 1,5 mln. eurų

Tai jau trečias „Barboros“ kapitalo didinimas šiais metais – vasarį akcininkė jį padidino 1 mln. eurų piniginiu įnašu, birželį – 2 mln. eurų, rodo Registrų centro duomenys.
„Maxima grupės“ komunikacijos vadovas Lukas Radžiūnas BNS teigė, kad kapitalo didinimas skirtas įmonės veiklos tęstinumui užtikrinti ir nėra susijęs su papildomomis investicijomis į veiklos plėtrą.
Įmonė Registrų centrui pranešė, kad kapitalas padidintas išleidžiant 150 tūkst. naujų 29 centų nominalios vertės akcijų, vienos akcijos emisijos kaina – 10 eurų, o bendra vertė – 1,5 mln. eurų. Įstatinis kapitalas didinamas 43,5 tūkst. eurų iki 1,096 mln. eurų.
Tokį sprendimą rugpjūčio 29-ąją priėmė vienintelė įmonės akcininkė bendrovė „Radas“, pranešė įmonė Registrų centrui.
Praėjusių metų pabaigoje „Barboros“ nuosavas kapitalas siekė 4,576 mln. eurų.
2024 metais „Barboros“ pajamos siekė 18,23 mln. eurų – 11,6 proc. mažiau nei 2023 metais, įmonė patyrė 6,79 mln. eurų nuostolio – 34 proc. daugiau.
„Maxima grupė“ priklauso verslininko Nerijaus Numos valdomai „Vilniaus prekybai“.
