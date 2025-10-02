„Baltpool“: biokuras šį šildymo sezoną – pigiausias per penkerius metus

„Baltpool“ prekybos vadovas Vaidotas Jonutis sako, kad biokuro ateities sandorių kaina rinkoje yra mažiausia per penkerius metus.
„Biokuro kainos laikosi panašiame lygyje visose trijose Baltijos šalyse, jas turime mažiausias per penkerius metus. Tai labai gera naujiena biokuro pirkėjams, tačiau labai prasta tiekėjams“, – pristatydamas biokuro rinkos ir šildymo sezono apžvalgą ketvirtadienį sakė V. Jonutis.
„Šiais metais kainos yra žemiausios, palyginti su ankstesniais sezonais. Nesu tikras dėl viso šildymo sezono, nes turiu duomenis tik apie ilgalaikius kontraktus, sudarytus rinkoje, tačiau žvelgiant iš šios perspektyvos atrodo, kad (biokuro kainos – BNS) yra palankios pirkėjams“, – teigė jis.
Latvijoje vidutinė biokuro kaina šaltuoju laiku kris 5 proc. iki 20,6 euro, Estijoje – augs 3 proc. iki 20,9 euro už MWh.
Tuo metu šildymas spalio mėnesį Lietuvoje turėtų kainuoti vidutiniškai 6,58 cento už kilovatvalandę (kWh) – 1,86 proc. mažiau nei pavasarį, šildymo sezono pabaigoje, prognozuoja „Baltpool“.
Anot V. Jonučio, vidutinė viso šilumos sezono kaina turėtų būti apie 15 proc. aukštesnė nei spalį: „Spalį jos paprastai būna žemesnės nei per visą šildymo sezoną Lietuvoje.“
Biržos teigimu, spalį Vilniuje šiluma kainuos 5,42 cento, Kaune – 7,25 cento, Klaipėdoje – 5,90 cento, Šiauliuose – 6,10 cento, o Panevėžyje – 6,28 cento už kWh.
„Baltpool“ vertinimu, pasiruošimą šildymo sezonui šiemet apsunkino lietingi orai vasarą, dėl ko vangiau vyko medienos ruoša miškuose.
Anot V. Jonučio, tiekėjai sandėliuose turi mažiau biokuro atsargų nei įprasta, todėl jei žiema bus šalta, rinkoje išaugs biokuro paklausa, tad brangs ir šiluma.
„Sandėliai yra maži ir jei norime mažų biokuro kainų, turėtume melsti Dievo šiltos žiemos. Nes jei ji bus šalta, suaktyvės neatidėliotinų sandorių („spot“) rinka, dėl ko kils ir galutinė šilumos kaina“, – aiškino V. Jonutis.
Pasak „Baltpool“, biokuras sudaro didžiąją dalį šilumos gamybos sąnaudų, todėl jo kainos tiesiogiai lemia ir tai, kiek kainuos šiluma.
