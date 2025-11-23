 
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Transportas

Aplankė įspūdingų automobilių saloną: „Čia kažkoks kosmosas“

2025-11-23 09:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-23 09:00

TV6 eteryje rodoma laida „Gazas-Dugnas“ plečia geografiją. Įprastai Lietuvos kelius ir juose sutinkamus įdomiausius automobilius apžvelgianti kūrybinė komanda šįkart žiūrovus nukels į Dubajų.

0

Dubajus pelnytai tituluojamas pasauline superautomobilių sostine. Tai miestas, kuriame automobilis yra pagrindinis statuso simbolis, todėl gatvėse nuolat mirga naujausi „Mercedes-Benz“ ar „Rolls-Royce“ modeliai. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Daugiau „Gazas-Dugnas“ laidos reportažų – specialioje rubrikoje.

 

Tačiau prabanga tėra tik fasadinė pusė – automobilių kultūra čia kur kas įvairesnė, nei gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio.

Dubajuje net ir brangiausias serijinis superautomobilis rizikuoja ištirpti minioje, todėl vietos elitas renkasi radikalų individualizavimą.

Siekdami absoliutaus išskirtinumo, savininkai savo transporto priemones patiki modifikacijų meistrams, kurie standartinius modelius paverčia vienetiniais kūriniais.

Būtent tokio salono duris pravėrė „Gazas-Dugnas“ komanda. Čia demonstruojami drąsūs eksperimentai su tokiais modeliais kaip „Lamborghini Urus“ ar „Maserati MC20“.

Modifikacijų banga neaplenkė net ir futuristinio „Tesla Cybertruck“ – čia jis taip pat toli gražu nebėra toks, koks nuriedėjo nuo konvejerio.

Daugiau įdomių ir išskirtinių automobilių – naujausiame „Gazas-Dugnas“ epizode. 

Laidą „Gazas dugnas“ žiūrėkite kiekvieną šeštadienį 10:30 val. per TV6. 

VISĄ „GAZAS-DUGNAS“ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA: 

