Aplankė įspūdingų automobilių saloną: „Čia kažkoks kosmosas“

Dubajus pelnytai tituluojamas pasauline superautomobilių sostine. Tai miestas, kuriame automobilis yra pagrindinis statuso simbolis, todėl gatvėse nuolat mirga naujausi „Mercedes-Benz“ ar „Rolls-Royce“ modeliai.
Tačiau prabanga tėra tik fasadinė pusė – automobilių kultūra čia kur kas įvairesnė, nei gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio.
Dubajuje net ir brangiausias serijinis superautomobilis rizikuoja ištirpti minioje, todėl vietos elitas renkasi radikalų individualizavimą.
Siekdami absoliutaus išskirtinumo, savininkai savo transporto priemones patiki modifikacijų meistrams, kurie standartinius modelius paverčia vienetiniais kūriniais.
Būtent tokio salono duris pravėrė „Gazas-Dugnas“ komanda. Čia demonstruojami drąsūs eksperimentai su tokiais modeliais kaip „Lamborghini Urus“ ar „Maserati MC20“.
Modifikacijų banga neaplenkė net ir futuristinio „Tesla Cybertruck“ – čia jis taip pat toli gražu nebėra toks, koks nuriedėjo nuo konvejerio.
