„Akropolis Group“ – „Swedbank“ finansavimas: suteikė 130 mln. eurų

Kaip pranešė bendrovė, ankstesnis penkerių metų trukmės kreditas buvo suteiktas 2022 metais.
„Naują septynerių metų finansavimą su „Swedbank“ užsitikrinome likus metams iki ankstesnės paskolos grąžinimo termino. Tai sumažina neapibrėžtumą ir yra mūsų nuoseklios finansinės strategijos dalis, leidžianti užtikrintai planuoti ilgalaikes investicijas, įgyvendinti plėtros projektus ir toliau stiprinti „Akropolis Group“ pozicijas Baltijos šalyse“, – pranešime teigia „Akropolis Group“ direktorė Gabrielė Sapon.
Bendras banko finansavimas grupės įmonėms siekia apie 240 mln. eurų
„Swedbank“ Lietuvoje Verslo bankininkystės vadovo Igno Mačeikos teigimu, bendras banko finansavimas grupės įmonėms siekia apie 240 mln. eurų.
Pirmąjį šių metų pusmetį konsoliduotos „Akropolis Group“ pajamos siekė 81,6 mln. eurų – 29 proc. daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją (EBITDA) augo 28 proc. iki 56,6 mln. eurų, grynasis pelnas – 21 proc. iki 37 mln. eurų.
Nuo 2025 metų spalio į konsoliduotus grupės rezultatus įtraukiami pernai įsigytos NT plėtros bendrovės „Galio Group“ rodikliai.
„Akropolis Group“ Lietuvoje valdo prekybos ir pramogų centrus „Akropolis“ Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose, Latvijoje – „Akropole Riga“ ir „Akropole Alfa“ Rygoje.