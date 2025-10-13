„Akola group“ dividendams siūlo skirti 15 mln. eurų

Dėl to įmonės akcininkai spręs spalio 31 dieną, per „Nasdaq“ Vilniaus biržą pranešė bendrovė.
Kaip nurodoma pelno paskirstymo projekte, akcininkai spręs dėl 131,4 mln. eurų paskirstytino pelno, iš kurio 3 mln. eurų siūloma skirti į rezervą savoms akcijoms įsigyti. Į kitus finansinius metus būtų perkeliama 113,4 mln. eurų.
Už 2023–2024 finansinius metus „Akola group“ išmokėjo beveik 5 mln. eurų dividendų, už 2022–2023 metus – 4,17 mln. eurų, už 2021-2022 metus – 5 mln. eurų.
Kaip skelbė BNS, grupės 2024–2025 finansinių metų konsoliduotos pajamos siekė 1,58 mlrd. eurų – 4,9 proc. daugiau nei ankstesniais metais, jos pelnas išaugo 51,4 proc. iki 62,6 mln. eurų, o konsoliduotas pelnas prieš palūkanas, mokesčius ir nusidėvėjimą (EBITDA) – 51,5 proc. iki 111 mln. eurų.
Finansiniai „Akola group“ metai prasideda liepos 1 dieną ir baigiasi kitų metų birželio pabaigoje.
„Akola group“ valdo didžiausią Baltijos šalių žemės ūkio ir maisto gamybos įmonių grupę, kurioje 69 pavaldžios ir 2 asocijuotos įmonės. Grupėje šiuo metu dirba virš 5 tūkst. darbuotojų.