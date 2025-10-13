Kalendorius
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

„Akola group“ dividendams siūlo skirti 15 mln. eurų

2025-10-13 10:22 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-13 10:22

Viena didžiausių žemės ūkio ir maisto gamybos įmonių grupių Baltijos šalyse „Akola group“, praėjusiais finansiniais metais uždirbusi 17,7 mln. eurų grynojo pelno, dividendams siūlo skirti 15 mln. eurų, arba 9 centus akcijai.

Pinigai. ELTA / Žygimantas Gedvila

0

Dėl to įmonės akcininkai spręs spalio 31 dieną, per „Nasdaq“ Vilniaus biržą pranešė bendrovė.

Kaip nurodoma pelno paskirstymo projekte, akcininkai spręs dėl 131,4 mln. eurų paskirstytino pelno, iš kurio 3 mln. eurų siūloma skirti į rezervą savoms akcijoms įsigyti. Į kitus finansinius metus būtų perkeliama 113,4 mln. eurų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Už 2023–2024 finansinius metus „Akola group“ išmokėjo beveik 5 mln. eurų dividendų, už 2022–2023 metus – 4,17 mln. eurų, už 2021-2022 metus – 5 mln. eurų.

Kaip skelbė BNS, grupės 2024–2025 finansinių metų konsoliduotos pajamos siekė 1,58 mlrd. eurų – 4,9 proc. daugiau nei ankstesniais metais, jos pelnas išaugo 51,4 proc. iki 62,6 mln. eurų, o konsoliduotas pelnas prieš palūkanas, mokesčius ir nusidėvėjimą (EBITDA) – 51,5 proc. iki 111 mln. eurų.

Finansiniai „Akola group“ metai prasideda liepos 1 dieną ir baigiasi kitų metų birželio pabaigoje.

„Akola group“ valdo didžiausią Baltijos šalių žemės ūkio ir maisto gamybos įmonių grupę, kurioje 69 pavaldžios ir 2 asocijuotos įmonės. Grupėje šiuo metu dirba virš 5 tūkst. darbuotojų.

