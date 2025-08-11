„Eleving Group“ pirmo šių metų pusmečio pelnas – 15,2 mln. eurų

„Pirmąjį šių metų pusmetį baigėme labai gerais rezultatais – tiek esamiems, tiek naujiems klientams išdavėme paskolų už 200,1 mln. eurų – rekordinis rezultatas. Lyginant su tuo pačiu laikotarpiu pernai, kuomet išduotų paskolų apimtis siekė 167,0 mln. eurų, pasiekėme 19,8 proc augimą“, – teigia „Eleving Group“ generalinis direktorius Modestas Sudnius.
Pasak bendrovės, ataskaitiniu laikotarpiu pajamų augimas fiksuotas visose produktų kategorijose. Pajamos iš tradicinio automobilių lizingo produktų per pirmuosius šių metų šešis mėnesius sudarė 38,2 mln. eurų – tai 5,2 proc. daugiau nei atitinkamu laikotarpiu pernai.
Taip pat skelbiama, kad pajamos iš nuomos ir lankstaus finansinio lizingo produktų išaugo 17,5 proc. ir generavo 27,5 mln. eurų. Tuo metu pajamos iš vartojimo paskolų segmento šį pusmetį siekė 51,8 mln. eurų – tai 11,9 proc. daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai.
Šių metų antrojo ketvirčio pabaigoje „Eleving Group“ paskolų portfelis sudarė 375,3 mln. eurų – tai 9,3 proc. daugiau nei per tą patį laikotarpį pernai, kai jis siekė 343,5 mln. eurų.
„Eleving Group“ tuo pačiu metu skelbia, kad pradėjo diskusijas su instituciniais investuotojais dėl galimo Grupės obligacijų, kurių terminas baigiasi 2026 m. spalio 18 d., perfinansavimo. Bendrovė svarsto refinansuoti obligacijas antroje šių metų pusėje, siūlydama esamiems obligacijų turėtojams galimybę jas pakeisti, tuo pačiu sudarydama galimybę prisijungti ir naujiems investuotojams.
„Eleving Group” yra 2012 m. įkurta tarptautinė finansinių technologijų kompanija, kurios akcijos kotiruojamos biržoje. Šiandien grupė veikia 16-oje šalių, teikdama transporto priemonių ir vartojimo finansavimo paslaugas. Grupės valdomose įmonėse dirba beveik 3,3 tūkst. darbuotojų, o pagrindinė kompanijos būstinė yra Rygoje, Latvijoje.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!