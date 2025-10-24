Aiškėja, kada Vilniuje iškils 10 mln. eurų vertės vandenilio gamykla

Vilniaus antrosios termofikacinės elektrinės teritorijoje iškilsianti gamykla šio švaraus kuro gamybą turėtų pradėti pirmoje 2026-ųjų pusėje, penktadienį pranešė „Miesto gijos“.
„Gautas leidimas – aiškus ženklas, kad Vilnius pereina nuo planavimo prie veiksmų. Žaliojo vandenilio gamykla leis pradėti vietinę švarios energijos gamybą ir taps svarbia grandimi miesto energetikos ekosistemoje“, – pranešime sakė bendrovės vadovas Gerimantas Bakanas.
Statybų rangove pasirinkta energetikos objektų statybos bendrovė „MT Group“. Apie pusę lėšų – 5,64 mln. eurų – projektui skyrė Europos Sąjunga.
Anot „Gijų“, gamykloje elektrolizės būdu iš vandens ir elektros per metus bus pagaminama iki 3,45 mln. kubinių metrų žaliojo vandenilio – tai atitinka maždaug 2 tūkst. megavatų (MWh) šilumos energijos.