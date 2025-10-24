Kalendorius
Spalio 24 d., penktadienis
Vilnius +13°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Aiškėja, kada Vilniuje iškils 10 mln. eurų vertės vandenilio gamykla

2025-10-24 12:14 / šaltinis: BNS
2025-10-24 12:14

Didžiausia Lietuvoje centralizuotos šilumos tiekimo įmonė „Miesto gijos“ (buvę Vilniaus šilumos tinklai) gavo statybos leidimą 10 mln. eurų vertės žaliojo vandenilio gamyklai bei artimiausiu metu ketina pradėti jos statybą.

Vilniaus miestas (nuotr. pranešimo spaudai)

Didžiausia Lietuvoje centralizuotos šilumos tiekimo įmonė „Miesto gijos“ (buvę Vilniaus šilumos tinklai) gavo statybos leidimą 10 mln. eurų vertės žaliojo vandenilio gamyklai bei artimiausiu metu ketina pradėti jos statybą.

REKLAMA
2

Vilniaus antrosios termofikacinės elektrinės teritorijoje iškilsianti gamykla šio švaraus kuro gamybą turėtų pradėti pirmoje 2026-ųjų pusėje, penktadienį pranešė „Miesto gijos“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Gautas leidimas – aiškus ženklas, kad Vilnius pereina nuo planavimo prie veiksmų. Žaliojo vandenilio gamykla leis pradėti vietinę švarios energijos gamybą ir taps svarbia grandimi miesto energetikos ekosistemoje“, – pranešime sakė bendrovės vadovas Gerimantas Bakanas.

REKLAMA
REKLAMA

Statybų rangove pasirinkta energetikos objektų statybos bendrovė „MT Group“. Apie pusę lėšų – 5,64 mln. eurų – projektui skyrė Europos Sąjunga.

Anot „Gijų“, gamykloje elektrolizės būdu iš vandens ir elektros per metus bus pagaminama iki 3,45 mln. kubinių metrų žaliojo vandenilio – tai atitinka maždaug 2 tūkst. megavatų (MWh) šilumos energijos. 

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų