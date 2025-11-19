„Achema“ profesinė sąjunga rengs streiką

Tai paaiškėjo po antradienį pasibaigusio savaitę trukusio slapto balsavimo – jame streikui pritarė 72,4 proc. profesinės sąjungos narių, trečiadienį pranešė profsąjunga.
„Darbuotojai savo balsais aiškiai pasakė – nebegalima laukti: „Achemos“ darbuotojams reikalingi aiškūs, tvirti ir ilgalaikiai darbdavio įsipareigojimai, užtikrinantys konkurencingą darbo užmokestį“, – pranešime sakė „Achemos“ darbuotojų profesinės sąjungos vadovė Birutė Daškevičienė.
BNS rašė, kad praėjusią savaitę „Achemos“ profesinė sąjunga inicijavo slaptą balsavimą dėl streiko, bendrovei ir darbuotojams nesusiderėjus dėl atlyginimų didinimo ir darbo sąlygų gerinimo.
Profesinei sąjungai reikalaujant per trejus metus gerokai padidinti atlyginimus, įmonės vadovė sako, jog toks reikalavimas neatitinka jos finansinių galimybių.
Darbuotojų atstovai siūlė pirmais metais kelti atlyginimus 24 proc., antrais ir trečiais – dar po 10 proc., kad vidutinė alga siektų 1,3 šalies vidutinio darbo užmokesčio, be to, kartą per metus būtų mokamos vienkartinės premijos.
Tuo metu bendrovė antradienį pranešė, jog profsąjunga reikalavo darbo užmokesčio fondą padidinti 63 proc. arba 18 mln. eurų.
Profsąjunga aiškino, kad „Achemos“ mokami atlyginimai nekonkurencingi, darbuotojams neužtikrinamos saugios darbo sąlygos, o trūkstant darbo jėgos jie dirba viršvalandžius. Be to, pasak jo, nors „Achemos“ darbuotojų algos susilygino su vidutiniu atlyginimu Lietuvoje, darbas yra specifinis, jam reikia aukštos kvalifikacijos, patirties.
Šiemet gegužę „Achemos“ vadovybei ir darbuotojams nepavyko susitarti dėl naujos kolektyvinės sutarties. Įmonės profesinė sąjunga „Achemai“ iškėlė kolektyvinio darbo ginčo reikalavimus.
Savo ruožtu „Achemos“ vadovybė tuomet vylėsi, kad per dvejus metus situacija įmonėje pagerės, todėl prašė darbuotojų šį laikotarpį išlaukti.