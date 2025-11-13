 
Kalendorius
Lapkričio 13 d., ketvirtadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

„Achemos“ darbuotojų sąjunga balsuoja dėl streiko

2025-11-13 09:04 / šaltinis: ELTA
2025-11-13 09:04

„Achemos“ darbuotojų profesinė sąjunga antradienį pradėjo slaptą narių balsavimą dėl streiko paskelbimo.

„Achema” (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)

„Achemos“ darbuotojų profesinė sąjunga antradienį pradėjo slaptą narių balsavimą dėl streiko paskelbimo.

REKLAMA
0

Pasak profsąjungos pirmininkės Birutės Daškevičienės, sprendimas organizuoti balsavimą priimtas po ilgai trukusių derybų su darbdaviu dėl darbuotojų atlygio ir darbo sąlygų gerinimo.

„Tai – mūsų narių teisė ir galimybė patiems apsispręsti, kaip reaguoti į ilgai nesprendžiamas problemas: nekonkurencingą darbo užmokestį, darbuotojų trūkumą, perdirbamus viršvalandžius ir nepakankamai saugias darbo sąlygas“, – pranešime sakė B. Daškevičienė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Mūsų tikslas nėra konfliktas – mes siekiame pagarbaus dialogo ir realių sprendimų, kurie leistų žmonėms dirbti saugiai, oriai ir stabiliai“, – akcentavo darbuotojų atstovė.

REKLAMA
REKLAMA

Profesinė sąjunga teigia, kad „Achemos“ darbuotojų vidutinis atlyginimas šiuo metu nesiskiria nuo šalies vidurkio, nors darbas įmonėje reikalauja aukštos kompetencijos, atsakomybės ir budrumo.

Darbuotojų atstovai siekia, kad vidutinis atlyginimas nebūtų mažesnis nei 1,3 šalies vidutinio darbo užmokesčio, taip pat siūlo nustatyti vienkartinę metinę premiją. 

Balsavimas dėl streiko paskelbimo vyks iki lapkričio 18 dienos, o rezultatai bus paskelbti lapkričio 19 d.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų