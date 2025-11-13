„Achemos“ darbuotojų sąjunga balsuoja dėl streiko

Pasak profsąjungos pirmininkės Birutės Daškevičienės, sprendimas organizuoti balsavimą priimtas po ilgai trukusių derybų su darbdaviu dėl darbuotojų atlygio ir darbo sąlygų gerinimo.
„Tai – mūsų narių teisė ir galimybė patiems apsispręsti, kaip reaguoti į ilgai nesprendžiamas problemas: nekonkurencingą darbo užmokestį, darbuotojų trūkumą, perdirbamus viršvalandžius ir nepakankamai saugias darbo sąlygas“, – pranešime sakė B. Daškevičienė.
„Mūsų tikslas nėra konfliktas – mes siekiame pagarbaus dialogo ir realių sprendimų, kurie leistų žmonėms dirbti saugiai, oriai ir stabiliai“, – akcentavo darbuotojų atstovė.
Profesinė sąjunga teigia, kad „Achemos“ darbuotojų vidutinis atlyginimas šiuo metu nesiskiria nuo šalies vidurkio, nors darbas įmonėje reikalauja aukštos kompetencijos, atsakomybės ir budrumo.
Darbuotojų atstovai siekia, kad vidutinis atlyginimas nebūtų mažesnis nei 1,3 šalies vidutinio darbo užmokesčio, taip pat siūlo nustatyti vienkartinę metinę premiją.
Balsavimas dėl streiko paskelbimo vyks iki lapkričio 18 dienos, o rezultatai bus paskelbti lapkričio 19 d.
