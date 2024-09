Žiniasklaida: peidžerių ataką Izraelis planavo bent 15 metų

Planuojant išpuolį buvo naudojamos fiktyvios bendrovės, kai keli Izraelio žvalgybos pareigūnų ir jų turto sluoksniai prisidengdavo teisėta bendrove, kuri gamino peidžerius.

Bent kai kurie iš šį darbą atliekančių asmenų nežinojo, kam iš tikrųjų dirba.

Po radijo ryšio stotelių sprogimų praėjus kelioms valandoms „Hezbollah“ pranešė, kad žuvo 20 jos narių

Libano grupuotė „Hezbollah“ pranešė, kad žuvo 20 jos narių, o šiai grupuotei artimas šaltinis naujienų agentūrai AFP ketvirtadienį pasakė, kad jie žuvo dieną prieš tai per radijo ryšio stotelių sprogimus, dėl kurių buvo apkaltintas Izraelis.

Nuo trečiadienio vakaro iki ketvirtadienio ryto grupuotė siuntė pranešimus apie kiekvieno iš savo narių mirtį, kuriuose rašoma, kad jie žuvo „pakeliui į Jeruzalę“ – šiuo terminu „Hezbollah“ vadina Izraelio nukautus savo kovotojus.

„Visi 20 „Hezbollah“ narių žuvo per radijo ryšio stotelių sprogimus“, trečiadienį nuaidėjusius visame Libane, naujienų agentūrai AFP paaiškino šaltinis, prašęs nenurodyti jo vardo, mat kalba eina apie slaptus klausimus.

Pirmiau trečiadienį sveikatos apsaugos ministerija pranešė, kad per antrąją elektroninių prietaisų sprogimų bangą „Hezbollah“ atramos punktuose Libane žuvo 20 ir buvo sužeista daugiau nei 450 žmonių.

Trečiadienio sprogimai nuaudėjo dieną po to, kai per „Hezbollah“ naudotų pranešimų gaviklių sprogimus visame Libane žuvo 12 ir buvo sužeista iki 2 800 žmonių. Tarp žuvusiųjų per šį beprecedentį išpuolį, dėl kurio buvo apkaltintas Izraelis, buvo du vaikai.

Izraelis šių incidentų nekomentavo.

„Hezbollah“ vadas Hassanas Nasrallah ketvirtadienį po pietų pirmą kartą po šių išpuolių turėtų pasirodyti per televiziją, kad pasakytų kalbą.