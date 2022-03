Zelenskis: Ukraina tapo laisvės nesunaikinamumo simboliu visame pasaulyje

V. Zelenskis taip pat akcentavo Ukrainos puolimo pasekmes Rusijai, kurios gyventojų laukia tarptautinė izoliacija.

„Kokia pasekmė Rusijai? Šios valstybės vėliavos daugiau neišvys sporto turnyruose, šiuolaikinė tarptautinė kultūra dabar bus uždaryta, Rusijos prekės ir išimamos iš prekyviečių visame pasaulyje. Rusijos bankai atjungiami nuo globalios sistemos. Rusijos gyventojai netenka santaupų, netenka bet kokių perspektyvų. Rusų mamos netenka vaikų visiškai nereikalingoje jiems šalyje.

Susimąstykite apie šį skaičių: apie 6 tūkst. žuvusiųjų rusų. Rusijos karių. Per šešias karo dienas. Tai čia dar neįtraukus priešo nuostolių per praėjusią naktį. Šeši tūkstančiai. Kas galėtų pagalvoti? Gauti Ukrainą? Tai neįmanoma. To nepakeisi raketomis. Bombomis. Tankais. Bet kokiais smūgiais. Mes esame savo gimtojoje žemėje. Ir dėl karo prieš mus bus Tarptautinis tribunolas – jiems“.

Ukrainos prezidentas pripažino, kad šalis septynias dienas faktiškai nemiega, o jeigu ir miega, tai labai nerimastingai.

„Mielieji mano, ateis laikas, kuomet mes galėsime išsimiegoti. Tačiau jau po karo. Po pergalės. Pasaulyje, kuris mums reikalingas. Kurį mes visada vertinome. Ir kurio mes niekada negriovėme. Aš prašau jūsų saugoti savo artimuosius. Saugoti savo bendraminčius. Aš gėriuosi jumis! Visas pasaulis jumis didžiuojasi. Nuo Holivudo žvaigždžių iki politikų. Šiandien jūs, ukrainiečiai, yra nesunaikinimo simbolis. Simbolis to, kad žmonės bet kurioje šalyje ir bet kuriuo metu gali tapti geresniais žmonėmis Žemėje. Šlovė Ukrainai!“ – užbaigė savo kalbą Ukrainos prezidentas.