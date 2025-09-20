Zelenskis teigia kitą savaitę susitiksiantis su Trumpu

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis šeštadienį pranešė, kad kitą savaitę Jungtinių Tautų (JT) Generalinės Asamblėjos kuluaruose susitiks su savo JAV vadovu Donaldu Trumpu.
V. Zelenskis paskelbtuose komentaruose sakė, kad surengs „susitikimą su Jungtinių Valstijų prezidentu“, ir pridūrė, kad su D. Trumpu aptars saugumo garantijas Ukrainai ir sankcijas Rusijai.
D. Trumpas ne kartą grasino Rusijai papildomomis sankcijomis, jei rusų prezidentas Vladimiras Putinas neparodys noro siekti kompromiso, tačiau JAV vadovas to vis dar nepadarė, net ir Rusijai suintensyvinus išpuolius.
D. Trumpas ir V. Putinas rugpjūtį susitiko Aliaskoje, o po kelių dienų JAV prezidentas Baltuosiuose rūmuose susitiko su Ukrainos ir Europos lyderiais.
