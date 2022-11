Zelenskis po Rusijos raketų virtinės pasiuntė žinutę gyventojams: „Mes išgyvensime“

„Akivaizdu, ko siekia priešas [V. Putinas]. Jis nepasieks savo tikslo.

Todėl prašau jūsų: rūpinkitės savimi ir kurį laiką likite slėptuvėse. Žinau, kad po [Rusijos] suduotų smūgių elektros tiekimas nutrūko daugelyje miestų. Tačiau mes dirbame, sugrąžinsime [elektros tiekimą], mes išgyvensime“, – kalbėjo V. Zelenskis.

Kyjivas paskelbė, kad Rusijos pajėgos antradienį į Ukrainą paleido „apie 100“ raketų, taikydamosi į energetikos infrastruktūrą.

Per šias naujas Rusijos raketų atakas daug kur šalyje buvo nutrauktas elektros tiekimas.

„Jau paleista apie 100 raketų. Okupantai pranoko spalio 10-ąją, kai paleido 84 raketas“, – Ukrainos televizijai sakė oro pajėgų atstovas Jurijus Ihnatas.

Deputy Head of the Office of the President of Ukraine Kyrylo Tymoshenko publishes a video of a residential building that was hit by the Russian missile.



There were two hits in total, Tymoshenko said. Several missiles were destroyed by air defense forces. pic.twitter.com/GlJclLBvyr