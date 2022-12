Zelenskio kabinetas sureagavo į Putino pareiškimą: „Kaukės nukrito“

Trečiadienį V. Putinas pareiškė, kad nors karas Ukrainoje tapo „ilgalaikiu procesu“, Rusija prisijungė naujų teritorijų.

„Tai toks reikšmingas rezultatas Rusijai. <...> Azovo jūra tapo vidine Rusijos jūra. Net Petras I kovojo dėl priėjimo prie Azovo jūros“, – kalbėjo jis.

Reaguodamas į šį V. Putino pareiškimą M. Podoliakas paragino tiesiog pamiršti visus anksčiau Rusijos išsakytus tikslus Ukrainoje, nes V. Putinas nebeslepia tikrojo savo tikslo – Ukrainos okupacijos.

M. Podoliako teigimu, Rusija vykdo genocidą dėl naujų teritorijų.

„Kaukės nukrito. Pamirškite „NATO provokacijas“, „denacifikaciją“ ir kitus pamirštus casus belli (dingstis karui pradėti – aut. past.). Putinas patvirtino tai, kas buvo akivaizdu visam pasauliui: Rusija vykdo genocidinį agresyvų karą, kad užkariautų naujas teritorijas, nes taip paliko Petras Didysis. Ar dar kas nors nori „susitarimo“?“ – „Twitter“ rašo jis.

Masks are off. Forget about "NATO provocations", "denazification" and other forgotten casus belli. Putin confirmed the obvious: RF is waging a genocidal type of aggression war to conquer new territories, because Peter the Great commanded that. Anyone else wants a "settlement"?