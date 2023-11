Zelenskio kabinetas: „Mes aiškiai suprantame, kaip atrodo karo pabaiga“

Apie tai jis penktadienį parašė savo „X“ („Twitter“) paskyroje.

„Ukrainos tikslai ir strategijos yra akivaizdūs ir suprantami, ir mes aiškiai suprantame, kaip atrodo „karo pabaiga“. Nepaisant visų sunkumų dabartiniame karo etape...

Ginklų tiekimo didinimas siekiant technologinio pranašumo mūšio lauke. Reikšmingi taktiniai Rusijos pralaimėjimai. Rusijos gynybos įsakymų žlugimas.

O dėl to: nekontroliuojamas agresyvių mobilizuotų pajėgų grįžimas į Rusiją, fundamentalių Rusijos propagandos mitų žlugimas, galutinis „Putino vertikalės“ įtakos Rusijoje smukimas, Rusijos saviizoliacija, vidinės riaušės, Rusijos dabartinio elito pakeitimas pereinamojo laikotarpio elitu.

Dėl viso to Rusija tam tikrą laikotarpį susitelks į vidaus problemas ir pradės užimti tą vietą pasaulyje, kurios ji iš tiesų nusipelnė (ne globalaus veikėjo vietą), gerokai sumažės parama globaliam nestabilumui, grįš galimybė atgaivinti tarptautinę teisę ir tarptautines institucijas“, – rašo M. Podoliakas.

Ukraine's goals and strategies are obvious and understandable, and we have a clear understanding of what the "end of the war" looks like. Despite all the difficulties in the current stage of the war...

Increasing the supply of weapons to achieve technological superiority on the…