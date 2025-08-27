Kalendorius
Rugpjūčio 27 d., trečiadienis
Vilnius +16°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Vokietijos uoste nugriaudėjo sprogimai

2025-08-27 10:38 / šaltinis: ELTA
2025-08-27 10:38

Praėjusią naktį Hamburgo uoste, kur antradienį buvo užgesintas daugiau nei 40 valandų siautėjęs didžiulis gaisras, nugriaudėjo nauji sprogimai.

Vokietijos uoste nugriaudėjo sprogimai (nuotr. SCANPIX)

Praėjusią naktį Hamburgo uoste, kur antradienį buvo užgesintas daugiau nei 40 valandų siautėjęs didžiulis gaisras, nugriaudėjo nauji sprogimai.

REKLAMA
1

Trečiadienį Hamburgo ugniagesių tarnybos atstovas pranešė, kad užsidegė du konteineriai, kuriuos teko iš saugaus atstumo gesinti vandens patrankomis.

Kad gaisras neišplistų, gelbėjimo tarnybos tarp konteinerių įrengė vadinamąsias vandens užuolaidas.

Trečiadienio rytą įvykio vietoje vis dar budėjo apie 30 ugniagesių, gesinusių žarijas bei atidarinėjusių konteinerius, kad juos užgesintų.

Tik tada bus galima pradėti tirti gaisro priežastis, paaiškino valdžios institucijos.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų