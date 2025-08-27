Vokietijos uoste nugriaudėjo sprogimai

Trečiadienį Hamburgo ugniagesių tarnybos atstovas pranešė, kad užsidegė du konteineriai, kuriuos teko iš saugaus atstumo gesinti vandens patrankomis.
Kad gaisras neišplistų, gelbėjimo tarnybos tarp konteinerių įrengė vadinamąsias vandens užuolaidas.
Trečiadienio rytą įvykio vietoje vis dar budėjo apie 30 ugniagesių, gesinusių žarijas bei atidarinėjusių konteinerius, kad juos užgesintų.
Tik tada bus galima pradėti tirti gaisro priežastis, paaiškino valdžios institucijos.
