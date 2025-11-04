 
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Viena Europos šalis iš kitos nusipirko 18 naikintuvų už 1 eurą

2025-11-04 12:40 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-04 12:40

Rumunija pasirašė susitarimą su Nyderlandais dėl 18 F-16 naikintuvų įsigijimo už simbolinę vieno euro kainą, rašo „TVP World“. Naikintuvai bus naudojami NATO valstybių narių ir Ukrainos pilotų mokymui.

1

Rumunijos gynybos ministras Ionut Mosteanu pareiškė, kad šis sandoris yra svarbus žingsnis plėtojant Europos F-16 mokymo centrą pietryčių Rumunijoje. Jį jis apibūdino kaip „regioninį centrą“ NATO ir partnerių šalių pilotų mokymui.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Tai protinga investicija į mokymą, bendradarbiavimą ir ateitį. Šis projektas atspindi mūsų olandų partnerių pasitikėjimą ir Rumunijos karinių oro pajėgų profesionalumo pripažinimą“, – teigia I. Mosteanu.

Pabrėžia bendradarbiavimą

Jis taip pat pridūrė, kad šis sandoris priartina Bukareštą ir prie kito tikslo – penktosios kartos F-35 lėktuvų integravimo į Rumunijos karines oro pajėgas. Šalis stiprina savo gynybos pastangas.

Nyderlandų ambasadorė Rumunijoje Willemijn van Haaften sako, kad abi šalys glaudžiai bendradarbiauja saugumo ir gynybos srityje.

„Esame NATO partneriai ir bendradarbiaujame, siekdami užtikrinti atgrasymą ir saugumą aljanso rytiniame flange. Tiek Nyderlandai, tiek Rumunija yra įsipareigoję remti Ukrainą“, – sako ji.

„Europos F-16 mokymo centras yra vienas iš puikaus mūsų bendradarbiavimo pavyzdžių“, – priduria ambasadorė.

Europos F-16 mokymo centras, esantis Rumunijos 86-ojoje oro bazėje Fetesti, buvo atidarytas 2023 m., praėjus metams po Rusijos karo prieš Ukrainą pradžios.

