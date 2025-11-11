Vengrijos ministras po susitikimo su Žemaitaičiu: mąstome panašiai – abu esame patriotai

„Lietuvos politikai retai kada teigiamai pasisako apie Vengriją, nes Lietuvos vyriausybė karą Ukrainoje vertina visiškai priešingai.
Tačiau su antra pagal dydį Lietuvos partija „Nemuno aušra“ mąstome panašiai: abu esame patriotai, manome, kad svarbu, jog Europos Sąjunga būtų sudaryta iš stiprių valstybių narių ir stiprių tautų, pasisakome prieš migraciją ir grindžiame savo ekonominę politiką sveiku protu“, – feisbuke rašė P. Szijjartas.
Žemaitaitis susitiko su Vengrijos ministru
„Nemuno aušros“ pirmininkas Remigijus Žemaitaitis pirmadienį susitiko su Vengrijos užsienio reikalų ministru Peteriu Szijjartu.
„Su Vengrijos užsienio reikalų ir ekonomikos ministru P. Szjjárto aptarėme Lietuvai svarbius klausimus. Stiprus žmogus ir savo teisinga nuomone“, – pirmadienį „Facebook“ paskelbė „aušrietis“.
„Aušriečių“ lyderis teigia Vengrijos diplomatijos vadovui padėkojęs už jo šalies indėlį vykdant NATO oro policijos misiją Baltijos šalyse bei aptaręs kitus, jo atžvilgiu, aktualius klausimus.
„Vengrijos oro policija budėjo pastaruosius mėnesius Lietuvoje. Jie padėjo mums išvengti galimų incidentų, karinių konfliktų, ne vieną kartą kilo į orą. Natūralu, kad padėkojau ministrui, kurio Vyriausybė labai daug prisideda prie mūsų saugumo“, – pirmadienį Eltai sakė R. Žemaitaitis.
„Apie viską (su ministru – ELTA) pakalbėjome: apie politiką, apie migraciją, apie problemų sprendimo būdus, kas yra svarbu. Svarbūs ekonominiai dalykai buvo apkalbėti ir išdiskutuoti, galimybė, kad (Vengrija – ELTA) turėtų ekonominius santykius su mumis“, – dėstė jis.
„Aušriečių“ lyderis teigė nesibaiminantis oponentų kritikos dėl susitikimo su prieštaringai vertinamu Vengrijos politiku.
„Tegul sako, kas ką nori. Šunys loja, karavanas važiuoja. Jeigu žmonės į viską žiūri per vieną prizmę ir per vieną asmenį, o ne per pačią tautą – jiems sėkmės. Aš žiūriu šiek tiek plačiau, kas yra apskritai valstybėje“, – Eltai sakė „aušriečių“ lyderis.
„Man atrodo padorumo lygis įpareigoja padėkoti valstybei, kurios kariškiai saugo Lietuvos erdvę. Aš nežinau, kas dar turėtų būti, kur Lietuva turėtų žengti ir žemiau nukristi, kad nepadėkotų žmonėms, kurie prisideda prie mūsų saugumo. Kiekvienas supraskime kokioje situacijoje gyvename, kokioje mes geopolitinėje situacijoje esame ir kokios grėsmės yra iš tų pačių rytų. Dėka jų (vengrų – ELTA) mes turime saugią oro erdvę – arba turėjome tuos keturis mėnesius“, – pridūrė R. Žemaitaitis.
Nuo liepos 31 d. Vengrija perėmė vadovavimą Baltijos oro policijos misijai.
P. Szijjarto ministro pareigas eina nuo 2014 m. ir yra vienas iš artimiausių Vengrijos premjero Viktoro Orbano komandos žmonių.
Prie V. Orbano vadovaujamos partijos „Fidesz“ politikas prisijungė dar 1998 m.
P. Szijjarto dažnai sulaukia kritikos dėl savo pozicijos Rusijos ir Kinijos atžvilgiu – jis dažnai pabrėžia, kad Vengrijai ir Europai reikia palaikyti pragmatinius santykius su Maskva ir Pekinu. Jis taip pat kritiškai vertina Europos Sąjungos (ES) sankcijas Rusijai, teigdamas, kad jos labiau kenkia Bendrijos, o ne Maskvos ekonomikai.
