Su Žemaitaičiu susitikusio Vengrijos ministro „trofėjų“ spintoje – Putino „Draugystės ordinas“

Vengrų politikas Šiauliuose lankė čia dislokuotus savo šalies karius, jį pasitiko užsienio reikalų viceministras Sigitas Mitkus. Po to jis susitiko su R. Žemaitaičiu. Apie jųdviejų susitikimą P. Szijjartas pasisakė savo „Facebook“ paskyroje.
„Lietuvos politikai retai kalba apie Vengriją teigiamai, nes mūsų požiūris į karą Ukrainoje visiškai skiriasi nuo Lietuvos vyriausybės požiūrio“, – rašo jis.
Tuo tarpu, kaip teigia pats Vengrijos politikas, jų nuomonės su R. Žemaitaičiu daug kur sutapo.
„Tačiau mes turime daug bendrų nuomonių su antra pagal dydį Lietuvos partija „Nemuno aušra“: esame patriotai, manome, kad svarbu, jog Europos Sąjungą sudarytų stiprios valstybės narės ir stiprios tautos, priešinamės migracijai ir savo ekonominę politiką grindžiame sveiku protu“, – pabrėžė P. Szijjartas.
Apdovanotas Putino
2021 metų lapkritį – likus vos trims mėnesiams iki plataus masto Maskvos invazijos į Ukrainą pradžios – P. Szijjartas iš Rusijos diktatoriaus Vladimiro Putino „Draugystės ordiną“.
Kaip rašė „Hungary today“, šio apdovanojimo jis sulaukė už „didžiulį indėlį plėtojant dvišalius santykius bei pramoninį ir investicinį bendradarbiavimą“.
Apie ką kalbėjo?
„Su Vengrijos užsienio reikalų ir ekonomikos ministru P. Szjjárto aptarėme Lietuvai svarbius klausimus. Stiprus žmogus ir savo teisinga nuomone“, – pirmadienį po susitikimo „Facebook“ paskelbė „aušrietis“.
Tuo tarpu R. Žemaitaitis teigė nesibaiminantis oponentų kritikos dėl susitikimo su prieštaringai vertinamu Vengrijos politiku.
„Tegul sako, kas ką nori. Šunys loja, karavanas važiuoja. Jeigu žmonės į viską žiūri per vieną prizmę ir per vieną asmenį, o ne per pačią tautą – jiems sėkmės. Aš žiūriu šiek tiek plačiau, kas yra apskritai valstybėje“, – Eltai sakė „aušriečių“ lyderis.
„Aušriečių“ lyderis sakė Vengrijos diplomatijos vadovui padėkojęs už jo šalies indėlį vykdant NATO oro policijos misiją Baltijos šalyse bei aptaręs kitus, jo atžvilgiu, aktualius klausimus.
„Vengrijos oro policija budėjo pastaruosius mėnesius Lietuvoje. Jie padėjo mums išvengti galimų incidentų, karinių konfliktų, ne vieną kartą kilo į orą. Natūralu, kad padėkojau ministrui, kurio Vyriausybė labai daug prisideda prie mūsų saugumo“, – pirmadienį Eltai sakė R. Žemaitaitis.
„Apie viską pakalbėjome: apie politiką, apie migraciją, apie problemų sprendimo būdus, kas yra svarbu. Svarbūs ekonominiai dalykai buvo apkalbėti ir išdiskutuoti, galimybė, kad [Vengrija] turėtų ekonominius santykius su mumis“, – dėstė jis.
Budrys: Žemaitaičio susitikimas su Vengrijos diplomatijos vadovu buvo privatus
Lietuvos užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys teigia, kad „Nemuno aušros“ pirmininko Remigijaus Žemaitaičio susitikimas su Vengrijos užsienio reikalų ir prekybos ministru Peteriu Szijjartu Šiauliuose buvo privatus.
„Lietuva be galo vertina Vengrijos, NATO sąjungininkės, indėlį į NATO pafrontės saugumo stiprinimą. Vengrijos kariams esame dėkingi už buvimą Lietuvoje, Vengrijos kariams suteikiame geras sąlygas, ir Lietuva, kaip geras sąjungininkas ir padori valstybė, sudaro ir sudarys visas sąlygas NATO užsienio reikalų ministrui aplankyti savo karius ir jiems padėkoti už buvimą čia. (...) Visi kiti susitikimai už aviacijos bazės ribų, na, buvo privatūs“, – pirmadienį sakė Vašingtone viešintis Lietuvos diplomatijos vadovas.
