 
Kalendorius
Lapkričio 10 d., pirmadienis
Vilnius +6°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
12
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Su Žemaitaičiu susitikusio Vengrijos ministro „trofėjų“ spintoje – Putino „Draugystės ordinas“

2025-11-10 22:00 / šaltinis: ELTA, BNS ir tv3.lt
2025-11-10 22:00

Nemuno aušros“ pirmininkas Remigijus Žemaitaitis, neinformavęs premjerės ir Užsienio reikalų ministerijos, pirmadienį Šiauliuose susitiko su Vengrijos užsienio reikalų ministru Peteriu Szijjartu.

Peteris Szijjartas, Remigijus Žemaitaitis (nuotr. asm. archyvo)

Nemuno aušros“ pirmininkas Remigijus Žemaitaitis, neinformavęs premjerės ir Užsienio reikalų ministerijos, pirmadienį Šiauliuose susitiko su Vengrijos užsienio reikalų ministru Peteriu Szijjartu.

REKLAMA
12

Vengrų politikas Šiauliuose lankė čia dislokuotus savo šalies karius, jį pasitiko užsienio reikalų viceministras Sigitas Mitkus. Po to jis susitiko su R. Žemaitaičiu. Apie jųdviejų susitikimą P. Szijjartas pasisakė savo „Facebook“ paskyroje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Lietuvos politikai retai kalba apie Vengriją teigiamai, nes mūsų požiūris į karą Ukrainoje visiškai skiriasi nuo Lietuvos vyriausybės požiūrio“, – rašo jis.

REKLAMA
REKLAMA

Tuo tarpu, kaip teigia pats Vengrijos politikas, jų nuomonės su R. Žemaitaičiu daug kur sutapo.

„Tačiau mes turime daug bendrų nuomonių su antra pagal dydį Lietuvos partija „Nemuno aušra“: esame patriotai, manome, kad svarbu, jog Europos Sąjungą sudarytų stiprios valstybės narės ir stiprios tautos, priešinamės migracijai ir savo ekonominę politiką grindžiame sveiku protu“, – pabrėžė P. Szijjartas.

REKLAMA

Apdovanotas Putino

2021 metų lapkritį – likus vos trims mėnesiams iki plataus masto Maskvos invazijos į Ukrainą pradžios – P. Szijjartas iš Rusijos diktatoriaus Vladimiro Putino „Draugystės ordiną“.

Kaip rašė „Hungary today“, šio apdovanojimo jis sulaukė už „didžiulį indėlį plėtojant dvišalius santykius bei pramoninį ir investicinį bendradarbiavimą“.

REKLAMA
REKLAMA

Apie ką kalbėjo?

„Su Vengrijos užsienio reikalų ir ekonomikos ministru P. Szjjárto aptarėme Lietuvai svarbius klausimus. Stiprus žmogus ir savo teisinga nuomone“, – pirmadienį po susitikimo „Facebook“ paskelbė „aušrietis“.

Tuo tarpu R. Žemaitaitis teigė nesibaiminantis oponentų kritikos dėl susitikimo su prieštaringai vertinamu Vengrijos politiku.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Tegul sako, kas ką nori. Šunys loja, karavanas važiuoja. Jeigu žmonės į viską žiūri per vieną prizmę ir per vieną asmenį, o ne per pačią tautą – jiems sėkmės. Aš žiūriu šiek tiek plačiau, kas yra apskritai valstybėje“, – Eltai sakė „aušriečių“ lyderis.

„Aušriečių“ lyderis sakė Vengrijos diplomatijos vadovui padėkojęs už jo šalies indėlį vykdant NATO oro policijos misiją Baltijos šalyse bei aptaręs kitus, jo atžvilgiu, aktualius klausimus.

REKLAMA

„Vengrijos oro policija budėjo pastaruosius mėnesius Lietuvoje. Jie padėjo mums išvengti galimų incidentų, karinių konfliktų, ne vieną kartą kilo į orą. Natūralu, kad padėkojau ministrui, kurio Vyriausybė labai daug prisideda prie mūsų saugumo“, – pirmadienį Eltai sakė R. Žemaitaitis.

„Apie viską pakalbėjome: apie politiką, apie migraciją, apie problemų sprendimo būdus, kas yra svarbu. Svarbūs ekonominiai dalykai buvo apkalbėti ir išdiskutuoti, galimybė, kad [Vengrija] turėtų ekonominius santykius su mumis“, – dėstė jis.

REKLAMA

Budrys: Žemaitaičio susitikimas su Vengrijos diplomatijos vadovu buvo privatus

Lietuvos užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys teigia, kad „Nemuno aušros“ pirmininko Remigijaus Žemaitaičio susitikimas su Vengrijos užsienio reikalų ir prekybos ministru Peteriu Szijjartu Šiauliuose buvo privatus.

„Lietuva be galo vertina Vengrijos, NATO sąjungininkės, indėlį į NATO pafrontės saugumo stiprinimą. Vengrijos kariams esame dėkingi už buvimą Lietuvoje, Vengrijos kariams suteikiame geras sąlygas, ir Lietuva, kaip geras sąjungininkas ir padori valstybė, sudaro ir sudarys visas sąlygas NATO užsienio reikalų ministrui aplankyti savo karius ir jiems padėkoti už buvimą čia. (...) Visi kiti susitikimai už aviacijos bazės ribų, na, buvo privatūs“, – pirmadienį sakė Vašingtone viešintis Lietuvos diplomatijos vadovas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
Gal jau baikite
Gal jau baikite
2025-11-10 22:08
Na kiek galima tą patį brukti mums? Vengrijos ministras atvyko ne pas Žemaitaitį, o aplankyti Vengrijos karių. Buduliams gal reikėtų priminti, kad būtent Vengrijos naikintuvai šiuo metu budi Lietuvoje, kai reikia, perima rusijos lėktuvus. Nepatinka Vengrijos politika? Nieko keisto. Bet bent minimalaus mąstymo norėtųsi ir iš propagandistų
Atsakyti
Danielius
Danielius
2025-11-10 22:29
Nausėda arba Budrys galėjo bent padėkoti Vengrijos ministrui už tai kad Vengrijos naikintuvai gina mūsų oro erdvę. Bet ne, mes gi kieti bachurai, nuogi basi bet kieti.
Atsakyti
/??/
/??/
2025-11-10 22:07
o kur tapkino kompromatas apie vengrijos URM-ą?Bene tapkinas vėl užgėrė?
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (12)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų