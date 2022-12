Vakarų lustų gamintojai atsisako Rusijai tiekti užsakytą ir pagamintą produkciją

Pasak ministro, dėl šios priežasties Rusijoje šiemet bus pagaminta gerokai mažiau kompiuterių, nei planuota.

M. Šadajevas paaiškino, kad per šiuos metus šalyje pagaminta vos 15 tūkst. asmeninių kompiuterių ir 8 tūkst. tarnybinių stočių.

„Šiemet būtume turėję daug daugiau, jei būtų išsiųstos tos užsakytos ir pagamintos procesorių partijos mūsų kompiuteriams „Elbrus“ ir „Baikal“. Intelektinės nuosavybės teisės ir visa dokumentacija yra rusiška, tačiau pagal topologinius normatyvus Rusijoje tokių gamyklų nėra, viskas buvo užsakoma užsienyje“, – sakė ministras.

Rusijai pradėjus karą, jos trys kompiuterių gamintojai iš pradžių pateko į JAV eksporto kontrolę, o vėliau – į griežtų sankcijų sąrašus. Atitinkamos ES sankcijos įsigaliojo gruodžio 16-ąją. Be to, sankcijų sąrašai plečiami bendrovėmis, per kurias bandoma sankcijas apeiti. Šį mėnesį tiekti procesorius į Rusiją uždraudė Kinijos valdžia.