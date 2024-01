Už 2 žinutes socialiniuose tinkluose Rusijoje 5,5 metams kalėti nuteista 72-ejų pensininkė

Anot leidinio, pensininkė pasidalijo dviem žinutėmis. Vienoje iš jų buvo pranešama apie kare žuvusių Rusijos karių skaičių, o kita žinutė buvo „emocingas vaizdo įrašas“.

Aiškindamasi pensininkė pareiškė, kad šiomis žinutėmis ji pasidalijo tuomet, kai jos brolis po apšaudymo atsidūrė po pastato Dniepro mieste griuvėsiais.

In the Rostov region, 72-year-old pensioner Yevgeniya Mayboroda was sentenced to 5.5 years in prison for two reposts on the social network "Vkontakte"



One of the reposts reported on the number of dead Russian servicemen, the second was an "emotional video clip".



The woman… pic.twitter.com/9mvMirWslq