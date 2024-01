Britų žvalgyba: Rusija iki šiol Ukrainoje neteko 2 600 tankų

Rusija nuo invazijos į Ukrainą pradžios, britų vertinimu, neteko apie 2 600 kovinių tankų. Per 23 mėnesius iki 2024 m. sausio 25 d., be to, sunaikinta rusų 4 900 šarvuočių, pirmadienį pranešė britų Gynybos ministerija, remdamasi žvalgybos informacija.