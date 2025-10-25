Ukrainos ūkininkai parodė, kaip ginasi: „Mes bijome FPV dronų“

Žemės ūkio įmonėje dirbantis Vasilis Marninecas po laukus ne važinėja, o kone skraido. Lėtai važiuoti šiais keliais nesaugu. Ant mašinos įrengta radioelektroninė kovos sistema, leidžianti bent kartais apsisaugoti nuo priešo dronų. Ūkininko žemės yra Zaporižės srityje, netoli fronto linijos.
„Pavojinga čia, nes padaugėjo priešo FPV dronų. Nuo jų visiškai nėra jokios apsaugos. Prikabiname prie technikos elektronines kovos priemones ir žiūrime. Čia, kaip pasiseks. Būna, kad FPV dronai skraido skirtingais dažniais, ir, deja, šios priemonės nesuveikia“, – teigė žemės ūkio įmonės padalinio vadovas V. Marninecas.
V. Marninecas rodo savo valdas, dar prieš 3 metus ten buvo saugomi grūdai ir technika. Šiandien aplink viskas rusofašistų suniokota.
„Per šiuos 3 karo metus, jūs matote, kas liko iš mūsų laukų? Čia skrido artilerija, aviacinės bombos, FPV dronai ir bombos. Čia buvo visko. Deja, nieko neliko“, – pasakojo jis.
Važiuojant pakelėje, matyti naujas FPV dronas. Veikiausiai jį užblokavo netoliese esančios radioelektroninės kovos sistemos, ir jis, nukritęs ant žemės, nesprogo. Bet dronas krūmuose – tai signalas, kad reikia greičiau iš čia dingti.
„Nuo karo pradžios mes visi, traktorių vairuotojai ir kiti, bijojome artilerijos. Šiuo metu artilerija jau yra antroje vietoje. Dabar mes bijome FPV dronų. Kiekvieną dieną jų vis daugiau“, – nuogąstavo žemės ūkio įmonės padalinio vadovas.
Ginasi nuo dronų
Laukuose vadovą pasitinka vyras su ginklu rankose. Taip V. Marnineco darbuotojas Oleksandras bando numušti dronus, skrendančius smogti jų technikai. Vyras išmoko šaudyti, valdyti radioelektronines kovos priemones, taip pat įgijo ir taktinės medicinos įgūdžius. Sako, be šių žinių šiandien neįmanoma civiliui išgyventi.
„Vakar buvo apgadintas mūsų kombainas. Mes buvome šiek tiek arčiau susidūrimo linijos. Dronas skrido tiesiai į mūsų kombainą“, – pasakojo darbuotojas Oleksandras.
Kombaino korpuse matyti degimo pėdsakas ir it išpjautas korpuso gabalas. Tokios didžiulės žemės ūkio mašinos neįmanoma supainioti su kokia nors karine technika. Juolab, stebint ją nuotoliu iš FPV drono kameros.
Kiekvieną dieną, eidami į darbą, ūkininkai tikisi tik stebuklo. Juk galimybės pasislėpti nuo drono atvirame lauke yra labai menkos. Be to, pabėgti nuo jo su tokia didžiule technika taip pat vargu ar pavyks.
Anatolis dirba šioje srityje daugiau nei 20 metų. Dabar, eidamas į darbą, jis užsideda neperšaunamą liemenę, o kabinoje turi radijo ryšį, kad galėtų įspėti apie ataką. Ant kombaino stogo matyti radijo ryšio įranga, o lauke – naujos duobės nuo smūgių.
„Savo kraštas. O mano krašte ir žmonės geri, ir gamta. Viskas. Tai mūsų teritorijos, aš prieš tai, kad atiduotumėme savo teritorijas. Tai mano asmeninė nuomonė. Kiek žmonių žuvo, dėl ko? Kad atiduotumėme teritorijas?“ – komentavo kombainininkas Anatolis.
Tragiškos pasekmės
Saulėgrąžų derlius labai menkas. Anatolis apdirba dalį lauko, kur augalai yra tokie maži, kad kone susilieja su nupjautais stiebais. O įmonės nuostoliai – milžiniški. Per šį derliaus nuėmimo sezoną dronai sudaužė 2 kombainus, užvažiavęs ant minos sprogo traktorius. Darbininkai atsidūrė ligoninėse.
„Išvažiavo pjauti kviečius, ir dronas įskrido jam į šoną, kilo gaisras. Kombainininkas nukentėjo, bet, ačiū Dievui, gyvas, viskas gerai, gydomas. Kombainas negali dirbti, nes pažeidimai rimti. Kabinos nėra, viskas sudaužyta. Traktorius užvažiavo ant minos, sprogo ir visiškai sudegė“, – sakė vyriausiasis inžinierius Oleksis.
O šios bendrovės veikla labai svarbi vietiniams. Tai ir darbo vietos kaimo gyventojams, ir svarbiausia – derlius. Tik kokia bus jos ateitis neaišku, mat technikos remontai, ir apsauga nuo priešo dronų kainuoja labai daug. O kur dar žmonių gydymas.
„Mes nežiūrime toli į ateitį, planų kaip tokių neturime. Dirbame šiandieną. Darbo diena baigėsi, visi gyvi ir ačiū Dievui“, – aiškino V. Marninecas.
Per 3,5 metų trunkantį karą su maskoliais, Ukraina prarado kas penktą dirbamos žemės hektarą. Dėl to sumažėjo žemės ūkio produkcijos apimtys – 2021 metais buvo nuimta 106 milijonai tonų grūdų ir įvairių kultūrų, o pernai jų jau buvo vos 77 milijonai tonų. Šių metų derlius dar nenuimtas, bet ekspertų prognozės – niūrios.
Didžiulė problema yra laukų minavimas, ir gausėjančios okupantų FPV dronų atakos prieš techniką derliaus nuėmimo metu. Rengiant šį reportažą, žuvo dar vienas Ukrainos ūkininkas iš Chersono srities – Oleksandras Gordienko. Šis žemės ūkio įmonės vadovas su šautuvu rankose pats saugojo laukus nuo dronų ir tapo ūkininkų kovos už savo žemę simboliu.
