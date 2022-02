Ukrainoje – neramumai: Donetske susprogdintas automobilis, mieste gaudžia sirenos, evakuojami žmonės

„Nuo šiandien organizuojamas masinis centralizuotas gyventojų išvykimas į Rusijos Federaciją. Pirmiausia bus evakuojamos moterys, vaikai ir pagyvenę žmonės“, – nurodė „Donecko liaudies respublikos“ (DLR) vadovas Denisas Pušilinas.

Platformoje „Telegram“ paskelbtame vaizdo pranešime jis apkaltino Kijevą planuojant artimiausiu metu užpulti promaskvietiškų separatistų kontroliuojamas teritorijas.

„Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis netrukus duos įsakymą [savo] kariams pereiti į puolimą“, – teigė D. Pušilinas.

Socialiniame tinkle „Twitter“ taip pat pasirodė vaizdo įrašų, kuriame matomas degantis automobilis. Tikinama, kad šalia valstybinio pastato susprogdintas automobilis.

BREAKING: Donetsk People's Republic says car has exploded near government building, urges people to stay where they are pic.twitter.com/pJ2y7sQggV

Po to, kai separatistų lyderiai paskelbė apie evakuaciją į Rusiją – mieste pasigirdo įspėjamosios sirenos.

Tame pačiame socialiniame tinkle dalijamasi ir nuotraukomis, kuriose užfiksuotos milžiniškos eilės prie miesto bankomatų. Čia nusidriekę žmonės siekia išsiimti grynųjų pinigų.

Locals in Donetsk are sharing photos of the long lines at ATMs around town after the evacuation orders + sirens started sounding

(see: https://t.co/ybRCF3DTiS) pic.twitter.com/Vg6XcqiZiJ

