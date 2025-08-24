Ukrainoje kovoti eina vyresni vyrai: „Galbūt kartais net geriau, nes jie labiau patyrę“

Tad dabar Ukrainoje susiformavo ištisi savanorių daliniai, kovojantys be atlyginimų ir socialinių garantijų. Į vieną iš jų vyko ir mūsų kolegos iš Ukrainos.
Kovoja net po insulto
Savadarbės artilerijos sistemos įgula atakuoja Rusijos pajėgas Zaporižės fronte.
„Ten būrys kažkokių šturmininkų. Pilotai, minosvaidžių įgulos ir būrys kitų kareivių. Jie tikisi, kad mes jų nepasieksime. Bet mes padarysime jiems staigmeną“, – teigė taktinės kuopos vadas Aleksandras.
Viskas veikia tiksliai ir greitai. Net kai įgulai daugiau nei 60 metų.
„Taigi seni bezdalai, kaip jūs išsireiškėte, kovoja ne blogiau nei jauni? – Na, galbūt kartais net geriau, nes jie labiau patyrę“
Kuopą „Stepių vilkai“ sudaro keliolika savanorių, kuriems dėl amžiaus Ukraina atsisakė leisti atlikti karinę tarnybą.
„Pirmiausia nuėjau į karinės registracijos ir šaukimo į kariuomenę skyrių. Jie pasakė, kad paskambins. Pamatė, kad aš po insulto, tai atsisakė registruoti ir sakė, kad paskambins. Jie vis dar skambina“, – teigė vairuotojas, operatorius Piotras.
Pensininkai savanoriai yra sunaikinę jau dešimtis rusų pozicijų ir artilerijos įrenginių. Kovotojai savo kovos mašinas vadina žuvusių karių slapyvardžiais. Tąkart Kacha keršijo rusų okupantams.
Negauna nei algų, nei šaudmenų
Pagyvenusių kovotojų grupei vadovauja Aleksandras slapyvardžiu „senis“. Dalinį jis subūrė prasidėjus plataus masto karui Ukrainoje. Kadangi „Stepių vilkai“ nepriklauso ginkluotosioms pajėgoms, jie šalį gina savanoriškai, negaudami algų, iš savo pensijų.
„Čia mus vadina „svečiais darbininkais“. Dirbame už raketas ir dyzeliną.“
Ukrainiečiai sako, kad norinčių kovoti yra daug, nepaisant amžiaus. Vos prieš kelias dienas 73 metų Anatolijus įstojo į „Stepių vilkų“ gretas. Pensininkas kruopščiai ruošėsi kariuomenei – baigė dronų valdymo kursus, tačiau taip ir nepavyko prisijungti prie Ukrainos ginkluotųjų pajėgų.
„Manau, kad seneliams eilė jau atėjo. Aš sportavau, o dabar, jei per dieną nenueinu 5 kilometrų, man tai būna nenormalu“, – teigė kuopos karys Anatolijus.
„Stepių vilkų“ vadas kreipėsi į Aukščiausiosios Rados komitetą, kad būtų peržiūrėti įstatymai ir vyresni žmonės taip pat galėtų stoti į kariuomenę.
„Turime keistus teisės aktus: sulaukus 18 metų jie gali paimti vaiką. Nes man tai yra vaikas, mano anūkai tokio amžiaus. Bet virš 60 metų negali“, – nesupranta kuopos vadas Aleksandras.
Galės kovoti ir pensininkai
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis liepos pabaigoje pasirašė įstatymą, kad su pensininkais kariuomenė gali sudaryti vienerių metų sutartį, bet su dviejų mėnesių bandomuoju laikotarpiu. Kovotojai teigia – tai leis jiems gauti ne tik socialines garantijas ir atlyginimus, bet oficialiai ir karinę įrangą bei šaudmenis. Dabar jie patys sukasi, kaip tik išmano.
„Tai dažniausiai naudoti sviediniai – vadinamieji abortažiniai sviediniai. Tai yra konfiskuoti arba nebenaudojami ginklai. Tai, kas neveikia kitomis sąlygomis, mes išmokome padaryti, kad pas mus veiktų“, – pasakojo kuopos karys Timūras.
Naujas įstatymas dėl pensininkų kovotojų turėtų įsigalioti rudenį. Tad dalinys toliau kovoja kaip savanoriai.
„Mano sūnus kovoja, ir aš negalėjau likti nuošalyje. Kovoja daug jaunų žmonių. O kaip mes? Turime eiti. Neturime ko prarasti, toks mūsų amžius“, – teigė Timūras.
Kai kurie šiame „Stepių vilkų“ kuopoje esantys senjorai su rusų okupantais kovoja jau nuo 2014 metų.
