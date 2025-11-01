 
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Linas Kleiza pranešė netikėtą žinią: „Su Agneta jau seniai nesame kartu“

2025-11-01 13:52
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-01 13:52

Buvęs krepšininkas Linas Kleiza pranešė netikėtą žinią apie skyrybas su žmona Agneta Kleiziene

Buvęs krepšininkas Linas Kleiza pranešė netikėtą žinią apie skyrybas su žmona Agneta Kleiziene

3

Lapkričio 1-ąją socialiniame tinkle pasirodė netikėtas L. Kleizos įrašas. 

Linas Kleiza išsiskyrė su žmona

Jame buvęs krepšininkas prabilo apie skyrybas su žmona Agneta. 

„Atsakant į dažną klausimą – su Agneta jau seniai nebesame kartu. Daugiau šia tema komentarų neteiksiu. Ačiū už supratingumą“, – socialiniame tinkle pranešė jis.

Linas ir Agneta susituokė 2014-ųjų birželį.

2015 metais jiems gimė sūnus Jokūbas. 

 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

