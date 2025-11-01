Linas Kleiza pranešė netikėtą žinią: „Su Agneta jau seniai nesame kartu“

Lapkričio 1-ąją socialiniame tinkle pasirodė netikėtas L. Kleizos įrašas.
Linas Kleiza išsiskyrė su žmona
Jame buvęs krepšininkas prabilo apie skyrybas su žmona Agneta.
„Atsakant į dažną klausimą – su Agneta jau seniai nebesame kartu. Daugiau šia tema komentarų neteiksiu. Ačiū už supratingumą“, – socialiniame tinkle pranešė jis.
Linas ir Agneta susituokė 2014-ųjų birželį.
2015 metais jiems gimė sūnus Jokūbas.
