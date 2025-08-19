Atveria nematytas galimybes: įvertino, ką gali nauja Ukrainos raketa „Flamingo“

Anot jo, šios raketos atveria naujas galimybes karo lauke.
„Tai labai galinga kovinė galvutė – 1000 kilogramų. Ji gali sukelti didžiulius nuostolius. Ji prilygsta rusų „Ch-22“. O ką gali padaryti „Ch-22“, mes, deja, turėjome galimybę sužinoti. Sparnuotoji raketa gali pasiekti 900 km/h greitį. Ji gali būti numušta, kaip ir bet kuris kitas taikinys. Nėra tokio oro tikslo, kurio nebūtų galima numušti“, – sakė R. Popovičius.
Leis smogti Rusijai kombinuotais tolimais smūgiais
Ekspertas pridūrė, kad dabar Ukraina turi ne tik dronus, bet ir raketas. Tai leis smogti Rusijai kombinuotais tolimais smūgiais, perkraunant jos oro gynybos sistemą.
„Tai žymiai išplečia mūsų galimybes smogti strateginei infrastruktūrai giliai Rusijoje. 3000 kilometrų – tai už Uralo kalnų. Šios raketos veikimo spinduliu patenka labai daug įvairių objektų. Ypač „Shahed“ dronų gamykla Alabugoje. Šioje gamykloje pagaminami dronai šiuo metu mums sukelia labai daug žalos. Jei pavyks surengti gerą smūgį, ką ši raketa leidžia mums padaryti ši gamykla gali būti visiškai sunaikinta. Tai mums bus labai aktualu. Kadangi matome, kad priešas dabar kaupia „Shahed“ dronus, kurių pagrindinė misija – naikinti objektus Ukrainos teritorijoje“, – pridūrė karo analitikas.
Gali būti išbandyta jau šiemet
Pasak generolo leitenanto Igorio Romanenko, ukrainiečių raketa „Flamingo“ gali būti išbandyta kovos sąlygomis jau šiais metais.
Jis pažymėjo, kad šios raketos kovinė dalis gali sunaikinti priešo giliai įkastus valdymo punktus, šaudmenų sandėlius, tiltus ir logistikos maršrutus.
