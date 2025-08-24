Ukrainoje kariaujantis indėnas Kosmosas: „Šaudyti pradėjau būdamas penkerių“

Daugiau apie tai – TV3 Žiniose.
Šiaurės Amerikos Čerokių indėnų tautos atstovas Kosmosas augo šeimoje, kurioje meilė ginklams buvo perduodama kone kartu su motinos pienu.
„Šaudyti pradėjau būdamas penkerių, o pirmas ginklas, iš kurio šaudžiau, net nežinau, koks jis buvo. Bet manau, kad dar menantis Amerikos pilietinio karo laikus. Mano močiutė iš tėvo pusės pirkdavo man 22 kalibro šovinius dideliam šautuvui – pusiau mediniam, pusiau metaliniam“, – pasakoja bepiločio orlaivio operatorius Kosmosas.
Čerokiai garsėja karingumu. Jie kovojo ne tik su atvykstančiais kolonistais, bet ir dalyvavo genčių tarpusavio kovose. Ši tauta buvo viena iš penkių civilizuotų Šiaurės Amerikos genčių, kurios XX a. trečiajame dešimtmetyje patyrė etninį valymą – priverstinį perkėlimą, kurį vykdė tuometinė JAV vyriausybė. Šie tragiški indėnams įvykiai buvo pavadinti „Ašarų keliu“.
„Mes buvome genocido aukomis vien todėl, kad tai kažkam buvo šaunu. Ir mums buvo pasakyta: turite vienerius metus palikti teritoriją arba mes jus išnaikinsime. Niekas neišėjo. Kodėl turėjome palikti savo namus? Jie išsiuntė mus į „Ašarų kelią”. Jei atmintis manęs neapgauna, maždaug 35–45 proc. žmonių, dalyvavusių „Ašarų kelyje“, mirė“, – pasakoja Kosmosas.
Panaši tautų istorija
Kosmosas pasakoja istoriškai matantis panašumų tarp indėnų ir ukrainiečių. Tai ir yra paaiškinimas, kodėl jis šiandien čia.
„Tai, ką daro Rusija, yra labai panašu į tai, kas nutiko mano tautai. Genocidas. Tremtis. Kalbos ir kultūros naikinimas. Taip pat buvo ir Sovietų Sąjungoje – ukrainiečiai buvo ištremti, rusai palikti. Taigi Rusija užkariavo Ukrainos žemes, rusifikavo šias teritorijas“, – sako bepiločio orlaivio operatorius.
Kosmosas slepia veidą, nes namiškiai nežino, kad jis čia. Jau kelis mėnesius jis kovoja Zaporižios regione. Čia jis – bepiločio orlaivio operatorius.
Čerokiai garbina šamanizmo idėjas. Bepiločio orlaivio operatorius mano, kad jo tautos karingumas perduodamas genetiškai ir net yra gavęs užuominų apie savo paties dalyvavimą kare per dvasines mantras.
„Dvasinėse kelionėse mačiau vaizdinius, kurie apie tai užsimindavo, bet neužmezgiau su protėviais kontakto. Tuo metu net negalėjau įsivaizduoti, kad kovosiu Ukrainoje“, – tikina Kosmosas.
Čerokių genties atstovas savo šaukinį gavo dėl ypatingo domėjimosi kosmosu. Ir nors dabar indėnas gina Ukrainos žemę, sako, kad danguje dar yra daug įdomybių, kurias šis vaikinas svajoja tyrinėti ateityje.
