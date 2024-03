Ukraina teigia nieko negavusi iš 16 mlrd. eurų, surinktų per lėšų rinkimo akcijas

Karui trunkant jau trečius metus, Kyjivas nerimauja dėl karinės ir finansinės paramos.

Ukrainos ministras pirmininkas Denysas Šmyhalas per spaudos konferenciją sakė, kad per du renginius 2022 m. buvo surinkta 10 mlrd. ir 6 mlrd. eurų. „Ukraina iš to nieko negavo. Lėšas surinko Lenkija kartu su Europos Komisija Ukrainai paremti“, – sakė jis. „Kur jie dingo, ką parėmė (...) Ukraina negavo nieko“, – pridūrė jis.

2022 m. balandį Europos Komisijos vadovė Ursula von der Leyen paskelbė, kad per pasaulinį renginį Ukrainos pabėgėliams Varšuvoje buvo surinkta 10,1 mlrd. eurų. Per kitą mėnesį Lenkijos sostinėje vykusį renginį, taip pat remiant Europos Sąjungai, buvo surinkta per 6,3 mlrd. eurų, tuomet pranešė Lenkijos vyriausybė.

Pastaraisiais mėnesiais ištikimų sąjungininkių Lenkijos ir Ukrainos ryšius aptemdė ginčas dėl grūdų importo ir lenkų ūkininkų rengiamos sienos blokados. Kyjivas perspėja, kad laukiant Vašingtone įstrigusios 60 mlrd. JAV dolerių naujos pagalbos paketo jam labai reikia daugiau karinės ir finansinės paramos.