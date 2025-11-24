Ukraina sukrėsta: per rusų ataką žuvo gerbiama docentė

Kupjanske Charkivo srityje per priešo ataką žuvo 64 metų vyras. Tai tinkle „Telegram“ pranešė Charkivo srities prokuratūra. Rusai Kupjanską atakavo iš artilerijos.
Žuvo žinoma docentė
Sekmadienį per rusų ataką Chersono mieste žuvo keturi žmonės, o 17 buvo sužeisti.
„Ryte Chersone Rusijos teroristai nužudė Mariną Gubą – Chersono nacionalinio technikos universiteto valstybės administravimo ir vietos savivaldos katedros docentę. Tai didžiulė netektis Chersono srities švietimo bendruomenei. Kolegos prisimena Mariną Igorevną kaip intelektualią, atsakingą, šiltą ir labai nuoširdžią žmogų... Amžina ir šviesi atmintis!“ – UNIAN cituoja Chersono srities administracijos vadovas Aleksandras Prokudinas.
Rusija jau beveik ketverius metus atakuoja Ukrainą. Didelę Chersono srities dalį yra okupavę rusų daliniai, o Dnipro upė sudaro fronto liniją.
