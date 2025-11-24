 
Kalendorius
Lapkričio 24 d., pirmadienis
Vilnius 0°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Ukraina sukrėsta: per rusų ataką žuvo gerbiama docentė

2025-11-24 14:48 / šaltinis: ELTA ir tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA ir tv3.lt aut.
2025-11-24 14:48

Pietų Ukrainos Chersono mieste, institucijų duomenimis, per rusų ataką žuvo moteris. 61-erių moteris per apšaudymą buvo gatvėje, pranešė karinė administracija. Dar viena 39 metų moteris buvo sužeista.

Netektis (nuotr. 123rf.com)
13

Pietų Ukrainos Chersono mieste, institucijų duomenimis, per rusų ataką žuvo moteris. 61-erių moteris per apšaudymą buvo gatvėje, pranešė karinė administracija. Dar viena 39 metų moteris buvo sužeista.

REKLAMA
0

Kupjanske Charkivo srityje per priešo ataką žuvo 64 metų vyras.  Tai tinkle „Telegram“ pranešė Charkivo srities prokuratūra. Rusai Kupjanską atakavo iš artilerijos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų lapkritis
(13 nuotr.)
(13 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų lapkritis

Žuvo žinoma docentė

Sekmadienį per rusų ataką Chersono mieste žuvo keturi žmonės, o 17 buvo sužeisti. 

REKLAMA
REKLAMA

„Ryte Chersone Rusijos teroristai nužudė Mariną Gubą – Chersono nacionalinio technikos universiteto valstybės administravimo ir vietos savivaldos katedros docentę. Tai didžiulė netektis Chersono srities švietimo bendruomenei. Kolegos prisimena Mariną Igorevną kaip intelektualią, atsakingą, šiltą ir labai nuoširdžią žmogų... Amžina ir šviesi atmintis!“ – UNIAN cituoja Chersono srities administracijos vadovas Aleksandras Prokudinas.

Rusija jau beveik ketverius metus atakuoja Ukrainą. Didelę Chersono srities dalį yra okupavę rusų daliniai, o Dnipro upė sudaro fronto liniją.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų