Ukraina: Putinas sieks stabdyti aktyvius karo veiksmus, ruošis naujam puolimui

Anot M. Podoliako, Rusija šiuo metu bandys stabdyti karo veiksmus Ukrainoje 4-5 mėnesiams ir stiprinti savo karinį potencialą po to, kai Kryme ukrainiečiai sunaikino oro gynybos sistemą S-400 „Triumf“.

„Pagrindinė Rusijos užduotis šiandien – organizuoti operatyvinę pauzę 4-5 mėnesiams (mažiausiai), staigiai sumažinti karo veiksmų intensyvumą, stabdyti Ukrainos puolamuosius veiksmus ir nutraukti užnugario bazių (Rusijos, – red. past.) apšaudymus/naikinimus… Pauzė būtina tam, kad kariuomenė būtų aprūpinta ginkluote, sutrauktos papildomos mobilizacinės pajėgos, organizuota nauja aprūpinimo bazė, sukurta papildoma karinės pramonės galia, suformuota „pavargusiųjų nuo karo koalicija“ įvairių šalių visuomenių vidaus spaudimui“, – aiškino savo žinutėje „Twitter“ M. Podoliakas.

The basic task of #Russia today is to organize an operational pause for 4-5 months (minimum), drastically reducing the intensity of hostilities, stopping #Ukraine's offensive operations and stopping shelling/destruction of its rear bases... The pause is necessary to re-equip the…

